La Promessa, anticipazioni 9 marzo: tensioni alle stelle nella tenuta tra rivalità e rivelazioni

La puntata de La Promessa, in onda domenica 9 marzo alle 19.40 su Rete 4, sarà carica di tensione. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: una nuova guerra scoppierà all'improvviso e vedrà come protagonisti i membri che popolano la tenuta.

Catalina avrà un diverbio con Maria Antonia e questo non farà che far crescere il malumore tra tutti gli altri. Entrambe volevano lasciare il castello, ma sono state convinte a tornare sui loro passi da Lorenzo e Cruz. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Petra ha cercato in ogni modo di scoprire che cosa bollisse in pentola ed è per questo che comincia a sfruttare con attenzione tutti i membri della servitù. La governante non riesce a fidarsi di nessuno e nel suo mirino cade Jana che, secondo lei, le sta nascondendo qualcosa di grosso.

La donna ha poi trovato Lope a letto non sapendo che lo stesso si era sentito male a causa di un colpo improvviso. Romulo è invece dalla parte di Jana ed è per questo che Petra intende scoprire il loro segreto. La donna riuscirà a farsi strada in questo complotto grazie al contributo di Santos.

Anticipazioni de La Promessa: le scuse di Maria Antonia

Alla tenuta non vige la tranquillità, ed è per questo che le tensioni saranno all'ordine del giorno anche nella prossima puntata della fiction. Ad ogni modo, Maria Antonia deciderà di parlare con Cruz e le due avranno modo di chiarire e ritornare amiche.

Catalina, invece, avrà un confronto con Tadeo e i due decideranno di affrontare insieme la questione che vede Martina come protagonista. Decideranno quindi di optare per una spiegazione che possa giustificare la ragazza dal suo gesto, in maniera che non venga accusata di tentato avvelenamento nei confronti di Ayala. Quest'ultima vuole denunciare Martina ed ecco che tutto tornerà ad essere ancora una volta estremamente confuso.