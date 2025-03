La Promessa, anticipazioni 8 marzo: Petra sorprende tutti con la sua strategia

La puntata de La Promessa, in onda sabato 8 marzo alle 19.40 su Rete 4, sarà davvero molto interessante. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: al centro della scena troviamo Petra, che farà di tutto per scovare quelle informazioni che gli altri le stanno nascondendo. La donna tenterà quindi di agire di astuzia ed è per questo che tenterà di usare la provocazione per ottenere ciò che vuole.

La governante non si fida di coloro che la circondano e ha capito che qualcuno le sta nascondendo qualcosa di estremamente importante. Che cosa deciderà di tramare la famosa governante della tenuta? La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Petra è venuta a conoscenza di come Lope sia stato confinato nel suo letto mentre Jana e Vera stavano facendo di tutto per prendersene cura. Il ragazzo era infatti svenuto mentre stava lavorando e proprio per questo le due donne hanno fatto di tutto per coprirlo.

Petra è convinta che Jana le possa nascondere qualcosa e forse anche Romulo c'entra in tutto questo. Petra ha quindi capito come gran parte della servitù stia agendo alle sue spalle ed è per questo che il suo fine più grande è diventato quello di scoprire che cosa sta accadendo nella tenuta. Lope, invece, ha subito un mancamento proprio perché colpito alle spade da don Romulo.

Anticipazioni de La Promessa: Petra a un passo dalla verità

Ormai Petra è desiderosa di scoprire la verità ed è per questo che nelle prossime puntate cercherà di insinuarsi nei pensieri della servitù per scoprire quello che tutti hanno deciso di nasconderle. Ad ogni modo, l'arcigna governante prenderà di mira proprio Jana, in quanto è convinta che tutto sia partito da lei. Cercherà quindi il consenso di Santos che sembra essere l'unico disposto a passarne qualche informazione, ma nonostante questo non riuscirà a fidarsi nemmeno di lui.

Jana, invece, deciderà di contattare Romulo in maniera tale da raggiungere Pia senza che Petra se ne accorga. Cruz dovrà assistere al ritorno di Catalina e solo grazie all'intervento di Alonso fra le due donne non scoppierà una guerra. Catalina spiegherà di aver fatto ritorno per stare vicino a Martina e proprio per questo motivo Cruz deciderà di chiudere un occhio sulla faccenda.