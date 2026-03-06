La Promessa anticipazioni 7 marzo: Eugenia sospetta di Lorenzo e Leocadia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Casinò Reale, Curro e Lope portano avanti la loro missione sotto copertura per incastrare Basilio.

L'attesa di Manuel si trasforma in un amaro risveglio. Toño rientra finalmente a Palazzo, ma in condizioni pietose: il ragazzo sostiene di essere stato rapinato dell'intera somma destinata ai macchinari. Tuttavia l'intenso odore di alcol che emana fa nascere il sospetto che i soldi della cauzione di Romulo siano stati dilapidati in una notte di gozzoviglia.

Don Romulo è irremovibile verso Pia, colpevole ai suoi occhi di aver scavato nel suo passato sentimentale con Emilia. Nemmeno l'intervento di Ricardo riesce a scalfire la corazza del maggiordomo. La diffidenza dei domestici verso Petra resta un muro invalicabile. Nonostante gli sforzi della donna, nessuno crede alla sua sincerità. In questo clima di ostilità, Padre Samuel interviene pubblicamente in sua difesa, esortando la servitù al perdono e al rispetto per il percorso di riscatto della governante.

Anticipazioni de La Promessa, Eugenia contro tutti: il patto tra Lorenzo e Leocadia

La ritrovata lucidità di Eugenia sta diventando il peggior incubo per chi ha segreti da nascondere. La donna osserva con crescente inquietudine l'insolita vicinanza tra Don Lorenzo e Leocadia: i due, uniti dal timore delle rivelazioni di Eugenia, sembrano aver stretto un'alleanza d'acciaio. Eugenia è terrorizzata all'idea che stiano tramando per screditarla definitivamente davanti ad Alonso e riconsegnarla alle mura del sanatorio.

Nozze segrete al traguardo: Catalina trema

Il conto alla rovescia per il matrimonio clandestino tra Catalina e Adriano è agli sgoccioli. Tutto è pronto per la cerimonia celebrata da Padre Samuel nell'ombra, ma il clima non è di festa, bensì di puro terrore. Un'ombra di incertezza aleggia sull'evento: un piccolo errore o un sussurro di troppo potrebbe trasformare il "sì" più atteso in una trappola che porterebbe alla rovina economica e sociale dell'intera famiglia.

Rischio totale al Casinò: Curro e Lope in pericolo

Mentre a Palazzo si trama, Curro e Lope affrontano la fase più pericolosa del loro piano. Infiltrati nel lussuoso e spietato ambiente del Casinò Reale, i due devono muoversi con estrema cautela per incastrare Basilio, il falso stalliere. Nel frattempo Angela freme in attesa di notizie.

La resa dei conti per Manuel: Toño ha distrutto tutto

Per Manuel è il momento della verità più amara. Dopo aver scoperto lo stato pietoso in cui è tornato Toño e la perdita totale del denaro, il marchesino deve accettare la dura realtà: il suo progetto aeronautico è naufragato a causa del tradimento della persona di cui si fidava. Questo fallimento non è solo economico, ma morale, e rischia di spingerlo nuovamente verso l'apatia da cui i suoi sogni lo avevano salvato.

