La Promessa, anticipazioni 9 maggio 2025: la duchessa è sorpresa dal fidanzamento ufficiale tra Vera e Lope

La puntata de La Promessa di venerdì 9 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: la duchessa è particolarmente sorpresa per il fidanzamento tra Vera e Lope. Intanto, Jana e Manuel ripensano al rapimento di Curro e Vera dichiara ancora il proprio amore per Lope, decisa a non farsi più influenzare nessuno. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Jana dice a Curro di aver raccontato a Manuel tutta la verità sul loro passato, non dicendo però che Alonso sia suo padre. Manuel è particolarmente sconvolto e vuole rimandare le nozze, ma presto si rende conto che non vuole perdere la sua amata.

Intanto, Alonso avvisa Catalina che non potrà occuparsi del business delle marmellate e lei sospetta che l'idea sia di Cruz. Amalia vuole aggiornare il ricettario, ma Vera le propone di cimentarsi nella preparazione del callo. In sartoria Maria e Jana lavorano ai dettagli dell'abito da sposa e Jana dice che la cerimonia dovrà essere segreta e lei non potrà partecipare. Catalina e Pelayo, invece, partecipano alla festa di fidanzamento di un amico di lui, mentre Simona e Candela si trovano di fronte a qualcosa in inaspettato.

Anticipazioni de La Promessa: Jana e Manuel ripensano al rapimento di Curro

La duchessa resta sorpresa quando scopre il fidanzamento ufficiale tra Vera e Lope, mentre Teresa continua a incoraggiare Marcelo, nonostante tutti gli errori che continua a commettere. Jana e Manuel ripensano al rapimento di Curro, messo in atto dal barone de Linaja.

Inoltre, Manuel è intenzionato a contattare Gregorio, di fatto l'unico a conoscere davvero tutta la verità. Dopo un bellissimo incontro con sua madre, Vera conferma nuovamente il suo amore per Lope e stavolta è decisa a non farsi influenzare da nessuno.