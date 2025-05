La Promessa, anticipazioni 8 maggio 2025: Manuel vuole rimandare le nozze ma capisce di non poter perdere Jana

La puntata de La Promessa di giovedì 8 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Manuel sta pensando di rimandare le nozze, ma si rende conto di non voler assolutamente perdere Jana. Intanto, Alonso dice a Catalina che non potrà riprendere l'attività delle marmellate e lei capisce che sicuramente è un'idea di Cruz. Simona e Candela, invece, si trovano di fronte a qualcosa di veramente inaspettato. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Julia ottiene il permesso di restaurare il ritratto di Carmen, ovvero la prima moglie di Alonso. In questo modo la ragazza potrà rimanere ancora a La Promessa, anche se Curro e Martina vorrebbero che se ne andasse.

Intanto, in cucina Marcelo è un totale disastro e Teresa pensa a come aiutarlo. Petra, invece, vuole mandarlo via perché Marcelo, sposandosi, ha tradito il voto di fedeltà eterna promesso a Feliciano. Santos trova il diario personale di Maria e ne parla con Petra.

Anticipazioni de La Promessa: Alonso comunica a Catalina che non potrà occuparsi dell'attività delle marmellate

Jana

Jana parla con Curro e gli rivela di aver raccontato a Manuel la verità sulle loro origini, non dicendo però che Alonso sia suo padre. Manuel a questo punto vuole rimandare le nozze ma si rende conto di non voler assolutamente perdere Jana.

Alonso, intanto, comunica a Catalina di non potersi occupare del business delle marmellate e lei pensa subito che sia un'idea di Cruz. Amalia vuole aggiornare il ricettario, ma Vera le propone di provare a preparare il callo. Catalina e Pelayo partecipano alla festa di fidanzamento di un amico di lui. Simona e Candela si trovano a dover affrontare una cosa inaspettata.