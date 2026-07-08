La Promessa anticipazioni 9 luglio: Don Lorenzo provoca Curro e Martina lo difende

Nelle anticipazioni de La Promessa, in onda domani 9 luglio alle 19:40 su Rete 4, il ritorno di Don Lorenzo a Palazzo Luján porta nuove tensioni tra gli abitanti della tenuta. Dopo essere stato scagionato, il Capitano de la Mata è deciso a riprendere il controllo e durante la cena provoca Curro davanti a tutti. Questa volta, però, il giovane non è costretto ad affrontarlo da solo: Martina interviene con coraggio e prende le sue difese, sfidando apertamente lo zio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro, Angela e tutti gli abitanti della tenuta sono sconvolti: Don Lorenzo è rimasto in prigione solo pochi giorni ed è già tornato in libertà. Appena rientrato a Palazzo Luján, lascia subito intendere che presto si vendicherà di chi ha osato tradirlo e denunciarlo. Per Angela e Curro l'incubo è ufficialmente ricominciato.

Nel frattempo, Pia e Ricardo vivono momenti di grande tensione. Don Cristóbal ha scoperto la loro relazione e il maggiordomo ha minacciato di denunciarli a Don Alonso, mettendoli di fronte al concreto rischio di perdere il lavoro ed essere allontanati da Palazzo Luján quando Leocadia o lo stesso Don Alonso verranno a conoscenza della verità. Intanto, Enola chiede a Toño di fare pace con Simona e di tentare una riconciliazione con lei.

Lorenzo e Leocadia

Anticipazioni de La Promessa: Lorenzo sfida l'accoglienza glaciale dei Luján

Sebbene sia riuscito a farla franca e a tornare a piede libero, il Capitano de la Mata deve fare i conti con l'ostilità aperta dei Marchesi. Don Lorenzo è stato scagionato ed è tornato alla tenuta, ma l'accoglienza non è affatto delle migliori. Deciso a riprendersi il suo posto di potere come se nulla fosse successo, il Capitano si presenta con sfrontatezza a cena, ma tutti i commensali lo trattano con estrema freddezza e disprezzo, ignorando le sue provocazioni.

L'indifferenza generale non sembra però turbare l'uomo. Lui non si lascia minimamente scalfire dall'ostilità dei parenti e, per dimostrare di essere ancora il padrone, riprende Curro con durezza davanti a tutti, cercando di umiliarlo. Questa volta, però, il ragazzo non è solo: Curro viene prontamente e coraggiosamente difeso da Martina, che affronta lo zio a viso aperto, creando un clima di totale rottura a tavola.

La notizia del ritorno in libertà del Capitano piomba come un macigno nelle cucine, gettando Pia, Simona e l'intera servitù nel panico. Nel frattempo, lo spietato Conte de la Mata informa Leocadia che è stata proprio Angela a trovare i documenti compromettenti che lo avevano incastrato permettendo l'intervento di Fuentes. La segretaria ha ormai il bersaglio della vendetta sul petto.

Lorenzo insiste: Angela deve essere sua moglie

Invece di pretendere la testa di Angela o il suo licenziamento immediato per vendetta, Lorenzo ribadirà con forza la sua folle proposta: vuole sposare Angela a tutti i costi. Davanti a questa imposizione, nonostante Leocadia sia assolutamente contraria, il Capitano de la Mata non intende fare un solo passo indietro, vuole distruggere la relazione tra la ragazza e Curro. Il valletto riuscirà a salvare la sua fidanzata prima che sia troppo tardi?