La Promessa anticipazioni 9 gennaio: Curro cerca l’assassino di Jana e Pia decide di aiutarlo

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Candela e Lope nascondono a Simona la verità su Antonio, ma i loro sussurri accendono i sospetti della cuoca.

A La Promessa, Ana è decisa a riconquistare Don Ricardo nonostante lui resti irremovibile sulla fine della loro relazione. La donna, alimentando le speranze del figlio Santos, annuncia di volersi trasferire stabilmente a Luján. Tuttavia, per rendere effettivo il piano, necessita della firma del marito: una mossa calcolata per costringere Ricardo al confronto e rimettere in discussione il loro legame legale.

Intanto, la vita di Curro come valletto è un calvario di umiliazioni, aggravato dal divieto di comunicare con Angela. Leocadia, furiosa con Alonso, prepara la partenza definitiva della figlia per allontanarla dal ragazzo. Nonostante la sorveglianza e i tentativi di Curro di evitarla per non subire ritorsioni, Angela non si arrende. Mossa da un sentimento sincero, la giovane organizza un incontro clandestino per dire addio al suo amato prima di lasciare per sempre la tenuta.

La Promessa anticipazioni: L'alleanza inaspettata tra Curro e Pia

Dietro la facciata del valletto sottomesso, l'ex baronetto nasconde una determinazione d'acciaio. A differenza di tutti gli altri, Curro non crede alla colpevolezza della Marchesa Cruz e sospetta che il vero assassino di sua sorella Jana sia ancora a piede libero. Durante una rischiosa ricerca di prove nelle stanze di Cruz, il ragazzo viene colto in flagrante da Pia. Messo alle strette, Curro confessa la verità: la sua è una missione segreta per ottenere giustizia. Colpita dal suo coraggio, l'ex governante decide di non tradirlo e, anzi, gli offre il suo aiuto per smascherare il vero colpevole, diventando la sua complice più preziosa.

L'assedio di Ana e il tormento di Ricardo

La presenza di Ana a Luján si fa ogni giorno più soffocante. La donna è decisa a ricostruire il suo passato con Don Ricardo, ignorando i netti rifiuti dell'uomo. Ricardo, ormai esausto, trova conforto solo nei consigli di Don Romulo, al quale confessa il suo più grande timore: le manipolazioni di Ana stanno funzionando su Santos. Il ragazzo, accecato dal desiderio di avere una famiglia normale, sta cadendo nella rete di bugie della madre, rendendo quasi impossibile per Ricardo allontanarla senza spezzare il cuore al figlio.

Il segreto di Simona è in pericolo

La tensione cresce anche in cucina. Candela e Lope, custodi del doloroso segreto di Antonio, iniziano a vacillare: è giusto nascondere a Simona che suo figlio vive in miseria al rifugio? La loro complicità e i continui sussurri non passano inosservati alla cuoca, che inizia a sospettare un inganno ai suoi danni. La situazione precipita quando Lope decide di recarsi di persona al rifugio di Padre Samuel per un confronto decisivo con il giovane, ma Antonio sembra essere svanito nel nulla. Dove è finito il figlio di Simona?

