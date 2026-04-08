La Promessa anticipazioni 9 aprile: Manuel implora il Sergente di fermare l’arresto

Mentre il Sergente Burdina è pronto ad arrestare il figlio di Simona, Curro scopre la terribile verità sullo stato mentale di sua madre senza sapere che la donna è vittima di un piano diabolico.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il Sergente Burdina conferma a Manuel che Toño ha mentito. Intanto Eugenia perde la memoria a causa delle droghe somministrate da Lorenzo e Leocadia. Lo smeraldo di Lope è un falso.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A Palazzo Luján, il ritrovamento del sonaglino di Andrés nella stanza di Eugenia scatena il panico. Catalina teme che Eugenia o in preda ai deliri possa avvicinarsi ai neonati. Parallelamente, la tensione tra la servitù esplode. Maria è convinta che dietro la lettera del Vescovo ci sia la mano di Petra e inizia una caccia alle prove per incastrare la governante.

Adriano rompe ogni protocollo. Insultato pesantemente dal Duca Lisandro, che lo definisce un "volgare contadino", il giovane reagisce con una fierezza inaspettata. Difendendo la propria dignità, Adriano zittisce il consigliere del Re con un discorso appassionato che, pur nobilitando la sua figura, rischia di annullare il fragile patto di protezione appena stretto con il potente nobile.

Toño interpretato da Álvaro Quintana

La Promessa anticipazioni: Il verdetto di Burdina: Toño è un truffatore

Il cerchio si stringe attorno al figlio di Simona. Il Sergente Burdina convoca Manuel per una rivelazione definitiva: le indagini confermano che Toño lo ha ingannato crudelmente. Non c'è stata nessuna rapina e il ragazzo ha mentito su ogni fronte. Il Sergente è pronto a far scattare le manette e a trascinarlo in prigione, ma Manuel, mosso da un ultimo briciolo di pietà e dal pensiero del dolore che proverebbe Simona, lo prega di fermarsi. Il Marchese vuole gestire la situazione a modo suo.

Lo scandalo dello smeraldo: un falso d'autore

Al piano della servitù, un'altra scoperta scuote i protagonisti. Lope, dopo aver analizzato meglio il gioiello, rivela a Curro una verità amara: lo smeraldo del bracciale inviato da Esmeralda è un falso. Sentendosi preso in giro e temendo che la gioielliera stia giocando con loro, Lope è deciso a tornare immediatamente alla gioielleria Llop per affrontare le donne. Tuttavia, Curro lo ferma bruscamente: tornare ora sarebbe troppo pericoloso.

Il mistero dei guanti: la memoria di Eugenia svanisce

Il momento più straziante della puntata riguarda Eugenia. La donna regala a Curro un paio di guanti, ma il ragazzo rimane interdetto: le confessa di averne già ricevuto un paio identico da lei solo il giorno prima. Eugenia, però, cade dalle nuvole: non ha alcun ricordo del gesto precedente. Non si tratta di una semplice demenza: la verità è molto più sinistra. La "perdita di memoria" è l'effetto collaterale della droga che Leocadia e Don Lorenzo stanno somministrando segretamente alla donna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Angela aiutano Adriano e Catalina a trovare il sonaglino di Andres.