La Promessa, anticipazioni 9 aprile: Catalina si prepara a partire, Curro si apre con Jana

Andiamo a scoprire cosa ci aspetta nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 9 aprile 2025. Catalina è ormai pronta per la partenza, mentre Curro si confida con Jana.

La puntata de La Promessa di mercoledì 9 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina parla con Manuel e gli confida essere decisa a lasciare la tenuta per mettersi alla ricerca di Pelayo. Don Lorenzo continua a creare tensione tra Cruz e Don Alonso, mentre Ayala fa una proposta a Martina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Virtudes è devastata dalla fuga dei suoceri, che hanno portato con loro suo figlio. La ragazza è disperata e teme di non poterlo più rivedere. Intanto, Martina inizia seriamente a pensare che l'unica soluzione sia fuggire insieme a Curro.

Lope trova il modo di impedire a Don Lorenzo di creare ostacoli a lui e alle cuoche per impedire la produzione di marmellate. Inoltre, Lope chiede aiuto alle donne del paese in maniera tale da non dover utilizzare la frutta dei marchesi. Intanto, Jana parla con Maria e rivela che Manuel si è dichiarato a lei.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina vuole lasciare la tenuta, Don Lorenzo crea astio tra Cruz e Don Alonso

Don Lorenzo

Catalina parla con Manuel dicendogli di voler lasciare la tenuta per cercare Pelayo. Jana e Curro hanno un confronto e il ragazzo, finalmente, racconta alla sorella gli orrori vissuti durante la guerra. Don Lorenzo insiste nel voler creare problemi tra Cruz e Don Alonso.

Intanto, Ayala propone a Martina di tornare indietro e promette di non costringerla al convento solo se lei accetterà il matrimonio tra lui e sua madre. Ma la ragazza non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto e cerca un modo per essere libera e per evitare a sua madre di sposarsi con un uomo così cattivo.