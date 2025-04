La Promessa, anticipazioni 8 aprile: Martina è pronta a fuggire con Curro

La puntata de La Promessa di martedì 8 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Martina è in preda alla disperazione totale e inizia a pensare che l'unica soluzione reale sia quella di fuggire con Curro. Intanto, Virtudes è disperata per la fuga dei suoi suoceri, che hanno portato con loro suo figlio e la ragazza ha il terrore di non riuscire più a vederlo. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Don Lorenzo parla con Cruz e rivela di aver visto Don Alonso baciare Maria Antonia. La marchesa cerca di non dare importanza alle provocazioni del cognato. Nel frattempo, Curro comincia a pensare di aver commesso un grave errore riportando Martina a palazzo.

Ayala ha in mente un piano per la marchesina e la mette di fronte ad un bivio: convento o carcere. La ragazza è completamente distrutta e Curro è su tutte le furie, tanto è vero che vuole affrontare il conte. Ma Don Alonso e Manuel lo fermano.

Anticipazioni de La Promessa: Virtudes teme di non poter rivedere suo figlio, Martina medita di fuggire con Curro

Virtudes è completamente distrutta dalla fuga dei suoceri, che hanno portato con loro suo figlio. La donna ha paura di non poterlo più rivedere. Nel frattempo, Martina è disperata e pensa che l'unica soluzione sia fuggire insieme a Curro.

Lope impedisce a Don Lorenzo di intromettersi nella produzione delle marmellate e chiede alle donne del paese di dare una mano per evitare di utilizzare la frutta dei marchesi. Jana parla con Maria e rivela che Manuel si è nuovamente dichiarato a lei. Lope intanto crea una meringa fantastica e la offre a Vera, ma prima che i due inizino a mangiare, Santos li interrompe.