La Promessa anticipazioni 8 novembre: Curro vuole svelare a Don Alonso la verità sulle proprie origini

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la verità sulla madre di Curro e Jana viene finalmente a galla e il ragazzo decide di affrontare Don Alonso

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Alonso e Cruz riescono a ingannare Martina, ma Angela ascolta tutto e potrebbe far saltare il piano.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela scopre un telegramma indirizzato a Cruz e, sospettando che provenga da Lorenzo, lo cerca nella stanza della marchesa. Giorni prima ha origliato il piano di Cruz e del Capitano: far sposare Curro con la figlia dei duchi de Castroviejo per salvare le finanze della tenuta. Intanto Curro va da Ramona per capire se gli oggetti trovati nella stanza segreta appartengano davvero a Dolores, madre sua e di Jana.

Spinta dalla curiosità, Jana entra nella stanza per recuperare ricordi del passato, ma senza successo; Pia la sorprende e la allontana per proteggerla da Cruz. Nel frattempo Catalina confida a Don Alonso il desiderio di trasferirsi nella casa paterna di Cruz e avviare una nuova attività. Cruz si oppone, ma Alonso, per sostenerla, le dona il palazzo di Madrid, chiedendole solo di non venderlo.

Ramona è interpretata da Inma Pérez-Quirós

La Promessa anticipazioni: Curro vuole portare Ramona alla tenuta

L'inganno di Don Alonso e Cruz nei confronti della nipote Martina è perfettamente riuscito. La ragazza è caduta nella trappola dei marchesi e si è detta disposta a vendere la sua parte de La Promessa, ovvero il suo 15%. Il piano di Don Alonso sembra dunque andare a buon fine: ora può vendere il 50% dei terreni anche senza il consenso di Manuel e Catalina. Tuttavia, non ha fatto i conti con Angela, la figlia di Leocadia, che ascolta tutto e potrebbe rovinare i loro piani.

Curro adesso ha una certezza: dopo l'incontro con Ramona, sa che gli oggetti e le lettere trovati da Jana nella stanza segreta del palazzo dei marchesi di Luján appartengono a sua madre Dolores. Ora è deciso ad affrontare Don Alonso e rivelargli la verità: lui è il frutto della relazione clandestina tra il marchese e la sua cameriera. Una notizia che potrebbe minare i fragili equilibri all'interno de La Promessa. Curro vuole convincere Ramona ad accompagnarlo alla tenuta, ma la donna è riluttante.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina chiede a Maria se Don Manuel si stia approfittando di lei.