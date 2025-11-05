La Promessa anticipazioni 6 novembre, Don Alonso in crisi: Cruz manipola Martina per salvare la tenuta

La Promessa torna in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta gli intrecci, i segreti e le passioni che animano il palazzo dei marchesi di Luján. Ecco in anteprima le anticipazioni della prossima puntata: Manuel e Catalina si oppongono alla vendita, ma Cruz interviene e manipola Martina per ottenere ciò che vuole.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela decide di tornare in Svizzera solo alle sue condizioni e affronta la madre Leocadia, pretendendo finalmente la verità sul suo passato e sull'identità del padre. Leocadia, però, interpreta le sue parole come un ricatto e si chiude nel silenzio. In cucina, Candela racconta una storia che sconvolge Maria, già turbata dal sentimento per Padre Samuel.

La cameriera teme che non sia amore, ma una possessione demoniaca, e inizia ad avere inquietanti visioni. Intanto, il confronto tra Ana e Ricardo si conclude senza chiarimenti: lui non le crede, ma le permette di vedere il figlio Santos. Poi confida a Pia e Don Romulo che Ana vuole concordare con lui una versione dei fatti, ma resta incerto sul da farsi.

Martina De Luján interpretata da Amparo Piñero

La Promessa anticipazioni: le difficoltà economiche travolgono la famiglia e Cruz sfrutta l'ingenuità di Martina

Pochi giorni fa Don Alonso ha riunito tutti i giovani della tenuta per informarli della sua difficile decisione di vendere parte delle terre, nella speranza di risollevare le finanze di famiglia. Tuttavia, l'annuncio ha provocato un clima di forte tensione: Martina e Manuel lo hanno gelato, dichiarandosi apertamente d'accordo con Catalina e decisi a puntare sul raddoppio delle coltivazioni, convinti che solo un investimento coraggioso possa garantire un futuro prospero.

Di fronte alla loro ostinazione, Don Alonso non è riuscito a farli recedere e, pur di ottenere un minimo di liquidità, è stato costretto a vendere alcuni oggetti di valore appartenenti alla famiglia. Oggi, però, la situazione è precipitata: le difficoltà economiche della tenuta sono diventate ancora più gravi, e Cruz e Don Alonso si trovano con le spalle al muro. La marchesa, decisa a salvare il patrimonio a ogni costo, propone al marito di manipolare Martina affinché venda la sua parte di proprietà.

In un primo momento Don Alonso rifiuta, ma la disperazione lo spinge infine a cedere alla pressione della moglie. Con la sua consueta astuzia, Cruz affronta la nipote e le mente, sostenendo che non abbia alcun diritto di opporsi alla vendita, poiché la decisione spetta a chi possiede la maggioranza delle quote. Martina, ingannata e sopraffatta dalla situazione, finisce per accettare la vendita, ignara delle vere intenzioni della zia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angela vuole capire com'è davvero la situazione alla Promessa e ne parla con Curro.