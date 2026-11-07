La Promessa anticipazioni 8 novembre: Padre Samuel crolla in lacrime, Jacobo cerca il rivale

Mentre Padre Samuel affronta la possibile chiusura del rifugio e si lascia andare alla disperazione, Jacobo chiede aiuto ad Adriano per scoprire chi ha baciato Martina, senza conoscere la verità.

Le vicende de La Promessa continuano a intrecciare intrighi sentimentali, segreti e drammi personali. La soap opera spagnola, in onda su Rete 4, torna con una nuova puntata domenica 8 novembre 2026 alle 19:45, nella quale i protagonisti dovranno affrontare situazioni sempre più complicate: mentre Jacobo cercherà di scoprire chi ha baciato Martina, finendo per chiedere aiuto proprio al suo rivale, Angela continuerà a subire la pressione psicologica di Don Lorenzo. Non mancheranno le difficoltà economiche per Manuel e nuovi turbamenti sentimentali per Teresa. A preoccupare tutti sarà anche il destino del rifugio di carità di Padre Samuel.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio dell'8 novembre, la gelosia di Jacobo lo porterà a compiere una mossa inaspettata, mentre Angela cercherà di far comprendere allo psichiatra la situazione che sta vivendo. Curro tenterà di starle vicino, ma dovrà fare i conti con l'opposizione di Leocadia. Intanto Manuel riceverà una brutta notizia sul futuro dei suoi progetti imprenditoriali, Teresa si confiderà con Petra e Padre Samuel arriverà a un momento di profonda disperazione.

Jacobo chiede aiuto ad Adriano per scoprire chi ha baciato Martina

La gelosia continua a tormentare Jacobo, furioso per il tradimento di Martina e deciso a scoprire l'identità dell'uomo misterioso che ha baciato la sua promessa sposa. Per riuscire nel suo intento, il nobile si rivolgerà proprio ad Adriano, chiedendogli una mano nelle indagini.

Adriano (interpretato da Ibrahim Al Shami) e Jacobo (interpretato da Carlos Suárez)

La situazione assume però contorni paradossali: Jacobo ignora completamente che l'uomo a cui sta chiedendo aiuto è proprio il suo rivale in amore. Adriano si ritroverà così coinvolto in una situazione particolarmente delicata, mentre il suo interlocutore continuerà a cercare una verità che ha già davanti agli occhi.

Angela affronta lo psichiatra, ma Leocadia impedisce a Curro di vederla

Per Angela le cose continueranno a mettersi male. La ragazza dovrà affrontare una nuova e difficile seduta con lo psichiatra, cercando di convincerlo che dietro le sue sofferenze e i complotti che la tormentano ci sia proprio Don Lorenzo. Quest'ultimo, infatti, continuerà a esercitare su di lei una forte pressione psicologica, rendendo ancora più complicata la sua situazione.

Angela de Figueroa (interpretata da Marta Costa) e (Curro de Luján / de la Mata interpretato da Xavi Lock)

Preoccupato per le condizioni della giovane, Curro cercherà in tutti i modi di raggiungerla nella sua stanza per offrirle conforto e farle sentire la propria vicinanza. Il suo tentativo, tuttavia, verrà bloccato da Leocadia, che gli impedirà categoricamente di incontrarla.

Manuel perde gli accordi commerciali per il motore

Non arrivano buone notizie neppure per Manuel, che dovrà fare i conti con un duro colpo ai suoi progetti imprenditoriali. Le aziende che in precedenza avevano raggiunto accordi commerciali con lui per la concessione e la licenza del motore decideranno infatti di ritirarsi. Una decisione inaspettata che rischia di compromettere il lavoro portato avanti dal marchesino e di mettere seriamente in discussione il futuro della sua iniziativa.

Teresa confessa a Petra i suoi sentimenti per Don Cristóbal

Anche nei locali della servitù ci sarà spazio per confessioni e turbamenti sentimentali. Teresa troverà finalmente il coraggio di aprirsi con Petra, raccontandole ciò che prova davvero dopo il bacio scambiato con Don Cristóbal. La donna ammetterà che quel momento ha avuto per lei un significato emotivo molto più profondo di quanto inizialmente fosse disposta a riconoscere. Una confessione che potrebbe rappresentare un passaggio importante nella comprensione dei suoi sentimenti.

Il bacio Tra Teresa e Cristóbal

Padre Samuel crolla in lacrime per il futuro del rifugio

Il momento più drammatico della puntata riguarderà Padre Samuel, sempre più provato dalla prospettiva dell'imminente chiusura del rifugio di carità. Il sacerdote faticherà a nascondere la propria disperazione e finirà per lasciarsi andare alle lacrime davanti a Petra.

Quest'ultima cercherà di consolarlo con dolcezza, invitandolo a non perdere la speranza e a trovare la forza per andare avanti. Il futuro del rifugio resta dunque incerto e il dolore di Padre Samuel mostra quanto sia difficile per lui accettare la possibilità di perdere un luogo così importante per chi ha bisogno di aiuto.