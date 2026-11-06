La Promessa anticipazioni 7 novembre: Angela perde il controllo con lo psichiatra

La Promessa torna sabato 7 novembre 2026 alle 19:45 su Rete 4 con una puntata ricca di tensioni e confronti. La soap spagnola continua a raccontare gli intrighi e i rapporti complicati che animano la tenuta dei Luján. Nel corso dell'episodio, le vicende di Angela, Curro, Martina e Jacobo si intrecciano tra manipolazioni, gelosie e sentimenti difficili da gestire. Nella nuova puntata, Angela perde il controllo durante una seduta con lo psichiatra Antuñez, rischiando di compromettere il proprio futuro, mentre Jacobo pretende da Martina il nome dell'uomo con cui si è baciata. Intanto, Teresa decide di mettere un punto alla sua parentesi romantica con Don Cristóbal.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio di sabato 7 novembre, la situazione di Angela diventa sempre più delicata a causa delle provocazioni di Antuñez, che cerca di spingerla contro Curro. La ragazza reagisce con rabbia e rischia di offrire a Lorenzo il pretesto per farla rinchiudere in manicomio. Sul fronte sentimentale, Martina tenta di recuperare il rapporto con Jacobo, ma lui vuole conoscere a tutti i costi l'identità dell'uomo che ha baciato. Infine, Teresa affronta Don Cristóbal e gli chiede di dimenticare il bacio che si sono scambiati, tornando a un rapporto esclusivamente professionale.

Angela perde il controllo con lo psichiatra Antuñez, Curro cerca di proteggerla

A Palazzo Luján, le condizioni psicologiche di Angela sembrano peggiorare di giorno in giorno. Le continue provocazioni del dottor Antuñez mettono a dura prova la ragazza, già provata da una situazione che sembra non lasciarle via d'uscita. Durante le sedute, il medico continua a incalzarla e a insinuare che Curro sia responsabile delle sue sofferenze, cercando di orientare le sue reazioni e i suoi pensieri.

Il dottor Antuñez interpretato da Carles Moreu e Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

La pressione diventa però insostenibile e Angela finisce per perdere le staffe, lasciandosi andare a un violento scatto d'ira contro lo psichiatra. Una reazione pericolosa, che potrebbe compromettere il buon esito delle sedute e soprattutto offrire a Lorenzo l'occasione per portare avanti il suo piano: far rinchiudere la giovane in manicomio.

Preoccupato per le possibili conseguenze, Curro cerca in tutti i modi di tranquillizzarla. Il ragazzo la invita a non cedere alle provocazioni di Antuñez e la implora di continuare a lottare, senza permettere a chi vuole farle del male di condizionare il suo comportamento. Angela riuscirà a mantenere la calma e a evitare che Lorenzo approfitti della situazione?

Martina cerca di recuperare il rapporto con Jacobo, ma lui pretende il nome di Adriano

Anche il rapporto tra Martina e Jacobo attraversa una fase particolarmente complicata. Dopo il bacio scambiato con un altro uomo, la giovane prova a convincere il fidanzato che quell'episodio non abbia avuto alcuna importanza e che non rappresenti una minaccia per il loro futuro insieme.

Adriano, interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami e Jacobo, interpretato dall'attore Carlos Suárez

Jacobo, tuttavia, non sembra disposto a lasciarsi convincere. Ferito e accecato dalla gelosia, il nobile vuole sapere chi sia l'uomo che ha baciato la sua promessa sposa. La sua rabbia cresce proprio di fronte alle reticenze di Martina, che continua a rifiutarsi di rivelare il nome di Adriano.

La ragazza non intende fare il nome dell'uomo e questa scelta rischia di compromettere ulteriormente il fidanzamento. Riuscirà a riconquistare la fiducia di Jacobo oppure il suo silenzio finirà per allontanarli definitivamente?

Teresa affronta Don Cristóbal e mette fine alla parentesi romantica

Nel frattempo, anche Teresa decide di fare chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti di Don Cristóbal. Dopo il bacio che ha segnato un momento inaspettato nel loro rapporto, la donna sceglie di affrontare direttamente e gli chiede di dimenticare completamente quanto accaduto, ma lei farà altrettanto?