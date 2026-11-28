Martina accetta di trasferirsi a New York con Jacobo e lascia Adriano sconvolto. Intanto Teresa scatena la protesta della servitù, mentre Maria e Carlo escogitano un piano per rivelare il loro amore.

Le nuove puntate de La Promessa, la soap opera spagnola ambientata nella tenuta dei marchesi di Luján, continuano a intrecciare intrighi familiari, passioni e scontri tra nobili e servitù. Nella puntata di domenica 29 novembre, una decisione di Martina rischia di cambiare definitivamente gli equilibri sentimentali di Palazzo Luján: la giovane accetta infatti la proposta di Jacobo di trasferirsi a New York, lasciando Adriano profondamente turbato. Nel frattempo, Lorenzo porta avanti i suoi progetti coinvolgendo Angela, mentre Teresa impone nuove regole al personale e scatena una vera e propria ribellione. Intanto, Maria e Carlo continuano a escogitare strategie per far emergere la loro relazione.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La puntata del 29 novembre de La Promessa sarà caratterizzata da importanti decisioni e nuove tensioni. Sul fronte sentimentale, Jacobo riesce a convincere Martina a lasciare la tenuta per iniziare una nuova vita insieme oltreoceano, una scelta che mette in crisi Adriano. Parallelamente, Lorenzo ottiene da Leocadia il permesso di portare Angela a una festa mondana. Tra la servitù, invece, l'atteggiamento autoritario di Teresa provoca malumori sempre più difficili da contenere. A movimentare la situazione ci pensano anche Maria e Carlo, pronti a rendere pubblica la loro storia attraverso un piano ben studiato.

Jacobo convince Martina a lasciare la Tenuta e Adriano soffre

La notizia più importante riguarda Martina e Jacobo. Quest'ultimo, deciso a lasciarsi alle spalle le vicende del passato, le propone di trasferirsi insieme a lui a New York. La sua intenzione è quella di costruire un futuro lontano dalle tensioni e dai problemi che continuano a condizionare la loro relazione.

Martina (interpretata da Amparo Piñero) e Jacobo (interpretato da Gonzalo Ramos)

Contro ogni aspettativa, Martina decide di accettare la proposta e si dichiara pronta a seguirlo oltreoceano. Una scelta che provoca una reazione molto forte in Adriano, profondamente turbato dalla prospettiva di perdere definitivamente la giovane. L'idea che Martina possa lasciare la tenuta e allontanarsi dalla sua vita lo getta nello sconforto, aprendo nuovi interrogativi sul loro rapporto.

Lorenzo vuole portare Angela alla festa e Leocadia deve cedere

Intanto, Don Lorenzo continua a perseguire i propri obiettivi e non sembra intenzionato a fare passi indietro. Il capitano conferma infatti la volontà di portare Angela con sé a una festa mondana, una decisione che finisce per mettere in difficoltà Leocadia.

Lorenzo de la Mata (interpretato da Guillermo Serrano) e Ángela Logan (interpretata da Marta Costa)

La donna viene messa alle strette e, dopo le resistenze iniziali, è costretta a concedere il proprio benestare. Lorenzo riesce così a ottenere ciò che desiderava, confermando ancora una volta la sua determinazione nel portare avanti i propri piani anche quando incontra ostacoli.

Teresa impone nuove regole e la servitù si ribella

Anche nei locali riservati alla servitù la situazione si fa sempre più complicata. L'atteggiamento di Teresa, diventato progressivamente più rigido e autoritario, provoca irritazione e malcontento tra i domestici di Palazzo Luján.

La governante decide di convocare tutto il personale per comunicare chiaramente le nuove disposizioni: da quel momento tutti dovranno attenersi scrupolosamente ai suoi ordini e non saranno più concessi favori o eccezioni. Un atteggiamento che non viene affatto accolto positivamente dalla servitù.

Teresa Villamil è interpretata da Andrea del Río

La tensione cresce rapidamente e alcuni membri del personale decidono di rivolgersi direttamente a Don Cristóbal per presentare le proprie lamentele sull'operato di Teresa. La governante dovrà quindi fare i conti con un malcontento che rischia di compromettere ulteriormente il clima all'interno della tenuta.

Maria e Carlo mettono in atto il loro piano d'amore

Infine, prosegue la strategia di Maria Fernández e Carlo, intenzionati a far emergere la loro relazione senza dover affrontare direttamente le possibili reazioni degli altri. I due riescono a mettere in atto il piano che avevano preparato e si fanno sorprendere da Simona e Candela proprio mentre si scambiano un bacio appassionato.

La scena non passa inosservata e rappresenta il primo passo verso la diffusione della notizia della loro unione. Grazie a questa mossa, le voci sulla relazione tra Maria e Carlo iniziano a circolare nei corridoi della tenuta.