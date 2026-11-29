Enora scopre il doppio gioco del comandante Rivero e porta alla luce il piano di Leocadia contro Manuel. Intanto Curro affronta Lorenzo e Petra indaga su Maria.

Le nuove puntate de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, continuano a intrecciare intrighi, segreti e tensioni familiari. Nell'appuntamento del 30 novembre 2026, in onda alle 19.45, i sospetti di Enora sul comandante Sebastián Rivero trovano una conferma inaspettata: l'uomo collabora segretamente con Leocadia nel piano contro Manuel. Nel frattempo, Curro affronta apertamente Don Lorenzo, mentre Ángela rivela alla madre di non voler partecipare alla festa del marchese di Andújar. Anche nei locali della servitù non mancano le tensioni: Petra sospetta che Maria Fernández sia incinta e decide di interrogare direttamente Padre Samuel.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 30 novembre

Nella puntata di lunedì 30 novembre, Enora indaga sul comandante Sebastián Rivero e scopre che l'uomo non è il pilota che sostiene di essere. Il suo coinvolgimento nel piano orchestrato da Leocadia contro Manuel diventa sempre più evidente.

Intanto, a palazzo, Curro perde la pazienza con Don Lorenzo e Ángela cerca di sottrarsi a una festa che riporta a galla un trauma. Sul fronte della servitù, le voci sulla relazione tra Maria e Carlo alimentano i sospetti di Petra, che si rivolge a Padre Samuel per avere spiegazioni.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Rivero collabora con Leocadia contro Manuel

Gli affari di Manuel continuano a essere minacciati da un intrigo che si sviluppa nell'ombra. Questa volta, però, qualcuno riesce a intuire che qualcosa non torna. Enora, osservando attentamente i comportamenti del comandante Sebastián Rivero e le sue evidenti lacune tecniche, comincia a dubitare che l'uomo sia davvero un pilota.

I suoi sospetti trovano conferma perchè Rivero incontra segretamente Leocadia. Durante il colloquio, il comandante assicura alla donna che il piano sta procedendo esattamente secondo le sue indicazioni. Diventa così evidente il coinvolgimento della madre di Ángela nel sabotaggio organizzato nell'hangar ai danni di Manuel. Una scoperta che porta alla luce un nuovo tassello del complotto e mette ulteriormente in pericolo i progetti del giovane marchese.

Curro affronta Don Lorenzo mentre Ángela rifiuta la festa del marchese

Anche al piano nobile la situazione si fa sempre più difficile. Curro non riesce più a trattenere la rabbia nei confronti di Don Lorenzo e tra i due scoppia un durissimo confronto. Il giovane sembra ormai intenzionato a non tollerare ulteriormente gli atteggiamenti del capitano, dando vita a uno scontro che rischia di aggravare le tensioni già presenti a palazzo.

Daniel Schroder (Padre Samuel) e Petra (Petra Marga Martínez)

Subito dopo, l'attenzione si sposta su Ángela, che confida disperatamente alla madre di non voler partecipare alla festa organizzata dal marchese di Andújar. La ragazza ha un motivo ben preciso per opporsi: l'uomo è una persona che in passato l'ha molestata e la prospettiva di ritrovarselo davanti le provoca grande angoscia. Nonostante le sue resistenze, Lorenzo sembra deciso a trascinarla comunque all'evento, intenzionato a esibirla in società. La sofferenza di Ángela rischia così di trasformarsi in un nuovo motivo di scontro.

Petra sospetta che Maria sia incinta e interroga Padre Samuel

Nelle stanze della servitù, intanto, le voci sulla relazione tra Maria Fernández e Carlo continuano a circolare. Il loro legame sembra ormai destinato a diventare qualcosa di più serio e i due giovani appaiono sempre più vicini al matrimonio. Le indiscrezioni, tuttavia, provocano anche conseguenze inaspettate.

Padre Samuel appare profondamente turbato dalle novità che riguardano la coppia e non nasconde il proprio dispiacere. A osservare attentamente quanto sta accadendo è soprattutto Petra, che non tarda a notare alcuni cambiamenti nel comportamento di Maria e a interrogarsi sulla rapidità del suo fidanzamento con Carlo. La donna decide quindi di affrontare direttamente il sacerdote e gli pone una domanda inaspettata: Maria è incinta?