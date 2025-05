La Promessa, anticipazioni 7 maggio 2025: Julia resta alla tenuta per restaurare il ritratto di Carmen

La puntata de La Promessa di mercoledì 7 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Julia ottiene il permesso di poter restaurare il ritratto di Carmen. Intanto, Marcelo è un disastro anche ai fornelli e Teresa cerca un modo per aiutarlo. Santos trova il diario segreto di Maria e rivela tutto il contenuto a Petra facendo così aumentare i pettegolezzi. Amalia rivela a Vera una cosa sconvolgente. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Maria rimprovera Jana, accusandola di aver turbato Manuel parlando delle accuse ai danni del defunto barone, incolpandola della morte di Dolores pur non avendo prove a sufficienza.

Intanto, Lope rivela a Vera che sua madre vuole scrivere un libro con le ricette tipiche della Promessa. Cruz rompe ancora una volta con Alonso e si schiera a favore di Lorenzo, contro Catalina.

Anticipazioni de La Promessa: Santos scopre il diario personale di Maria

Curro

Julia ottiene il permesso di restaurare il ritratto di Carmen, la prima moglie di Alonso. In questo modo, potrà prolungare il suo soggiorno a La Promessa, anche se Curro e Martina vorrebbero che se ne andasse via. Curro infatti nutre grossi sospetti nei confronti della giovane.

Intanto, in cucina Marcelo si rivela un totale disastro ai fornelli e Teresa cerca un modo per aiutarlo. Petra, però, vuole mandarlo via ed è offesa per il fatto che Marcelo, sposandosi, abbia tradito la promessa di fedeltà eterna a Feliciano. Santos trova il diario personale di Maria e rivela il contenuto a Petra, alimentando così i malumori. Infine, Amalia si avvicina a Vera e le rivela una cosa sconvolgente.