La Promessa anticipazioni 8 luglio: Curro sospetta di Antonio, Ramona è ancora dispersa

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 8 luglio su Canale 5: in onda alle 15:50 circa. In questa puntata le ricerche di Ramona continuano senza esito. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa dell'8 luglio: Margarita cerca risposte da Feliciano per la morte di suo marito

Jimena decide di fare dei passi di danza ma cade davanti a Manuel e Catalina, il suo incidente mette tutti in agitazione, il timore è che la donna possa perdere il bambino che porta in grembo, solo lei ed Abel sanno che la gravidanza non è reale. Il dottore viene convocato per visitarla.

Nel frattempo, Ramona è ancora dispersa e Cruz ha vietato le ricerche nei terreni de La Promessa, ma Alonso ha revocato il divieto della marchesa, permettendo a volontari e autorità di iniziare le ricerche. La marchesa è contraria a che Manuel e Curro si uniscano alla ricerca di Ramona, senza dare spiegazioni ed alimentando ulteriori sospetti si di lei.

Continuano le ricerche per trovare Ramona

Curro confessa a Jana di non essere riuscito a tornare a casa di Ramona per recuperare il fazzoletto lasciato in precedenza, ma lei lo tranquillizza e promette di provarci lei stessa. Intanto, Margarita suggerisce a Martina di sedurre Antonio de Carvajal y Cifuentes per accelerare il fidanzamento e il matrimonio.

Mentre Antonio è al telefono viene sorpreso dall'arrivo di Curro, che si insospettisce perché il duca, quando lo vede, chiude improvvisamente la comunicazione, come se avesse qualcosa da nascondere. Curro riferisce i suoi sospetti a Martina, lei però pensa che il ragazzo. per gelosia. voglia allontanarla dal suo promesso sposo.

Margarita è sempre più determinata a scoprire la verità sulla morte del marito Fernando, sospettando che Cruz abbia avuto un ruolo nell'incidente fatale. Nonostante la morte di Fernando sia stata attribuita a un infarto, Margarita non si fida completamente delle circostanze e decide di convocare Feliciano, convinta che l'uomo possa avere informazioni utili che potrebbero incriminare la marchesa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jimena cade suscitando la preoccupazione di Manuel e Catalina.