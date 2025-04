La Promessa, anticipazioni 24 aprile: Cruz si allontana da Alonso, Salvador riceve una proposta di lavoro

La puntata de La Promessa di giovedì 24 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Cruz vuole lasciare Alonso. Salvador parla con Maria e le dice di aver ricevuto una proposta di lavoro. Martina, intanto, torna dalla merenda di beneficienza e dice di essersi divertita molto. Catalina arriva alla tenuta in compagnia di Pelayo, mandando su tutte le furie Don Alonso. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Manuel e Jana si prendono cura di Pia. Intanto, Virtudes è riuscita a riavere Adolfo accanto ed è pronta a lasciare la tenuta e ringrazia tutti per l'affetto. Intanto Manuel vuole affrontare Gregorio per mettere la parola fine alla situazione che si è creata intorno a Pia.

Maria e Salvador decidono di confrontarsi a cuore aperto, confessando di avere grossi dubbi sul loro matrimonio. Inoltre, Salvador annuncia una novità molto importante. Teresa torna alla tenuta, mentre Cruz è fuori con suo marito e vuole lasciarlo.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz vuole lasciare Alonso

Alonso

Cruz è decisa a lasciare Alonso. Salvador confessa a Maria di aver ricevuto una proposta di lavoro molto interessante come primo valletto di un'altra famiglia. Se dovesse accettare, lascerà la tenuta. Petra accoglie Teresa con delusione, scopre che la ragazza si è sposata senza dire niente a nessuno.

Martina torna dalla merenda ed è molto soddisfatta. Manuel e Don Romulo, intanto, si prendono cura di Pia e cercano di proteggerla nell'ex capanna di Ramona. Manuel prova a ricucire il rapporto con sua madre e la invita a teatro. Catalina arriva alla tenuta insieme a Pelayo mandando Don Alonso su tutte le furie.