Il Paradiso delle Signore torna oggi su Rai 1 dopo lo stop per la morte di Papa Francesco: ecco cosa succederà

Dopo lo stop causato dalla morte di Papa Francesco, Il Paradiso delle Signore torna oggi su Rai 1 con l'episodio inizialmente previsto per il 22 aprile. Ecco cosa ci aspetta nella nuova puntata.

Nella settimana segnata dalla morte di Papa Francesco, i palinsesti Rai sono stati completamente stravolti per lasciare spazio ai programmi che commemoravano la figura del pontefice, scomparso lo scorso 21 aprile, proprio nel giorno di Pasquetta. Anche Il Paradiso delle Signore non ha fatto eccezione.

Il Paradiso delle Signore: le due puntate sospese

La celebre soap di Rai 1, infatti, non è andata in onda martedì 22 aprile né mercoledì 23 aprile. La decisione della Rai ha suscitato numerosi commenti sul web da parte dei fan, affezionati alle avventure dei personaggi del Grande Magazzino Milanese e dei loro amici e nemici.

Oggi Rai 1 trasmetterà la puntata inizialmente prevista per martedì 22 aprile, mentre domani, 25 aprile, dovrebbe andare in onda l'episodio saltato mercoledì. Ecco cosa vedremo alle ore 16:00, a meno di modifiche improvvise che al momento non sono state ancora comunicate.

Vito Amato interpreta Mimmo Burgio

Anticipazioni della soap: cosa vedremo oggi 24 aprile

Elvira appare sempre più provata: la gravidanza, tanto desiderata, comincia a farsi sentire, appesantendo sia il suo corpo che il suo umore. Salvo la osserva in silenzio, con crescente inquietudine, incapace di nascondere la preoccupazione.

Nel frattempo, al commissariato, Carmelo si presenta per parlare con Mimmo. Ma il ragazzo, protetto dal silenzioso appoggio di un collega fidato, riesce a nascondere al padre una verità difficile da confessare: la sua sospensione dal servizio è ormai un fatto, sebbene nessuno abbia ancora avuto il coraggio di metterlo nero su bianco.

Intanto, Gianlorenzo Botteri non si presenta all'appuntamento con Delia per Pasquetta. La sua assenza pesa - soprattutto a lui - e lo spinge a interrogarsi su cosa stia davvero cercando in quella relazione così incerta. Domande che risuonano forti, anche nel silenzio.

Marta, infine, trova la forza di aprirsi con Enrico: gli confessa di non poter avere figli. Una verità che per troppo tempo ha tenuto dentro, ma che ora riesce finalmente a liberare. Nel frattempo, mentre il tempo sembra scorrere con apparente normalità, le Veneri fanno una scoperta sconvolgente: Rita non è mai stata assunta da Alitalia. Una menzogna che apre la porta a nuovi interrogativi, ancora tutti senza risposta.ensione familiare, emerge un nuovo indizio legato a Rita che potrebbe cambiare radicalmente la sua vicenda.