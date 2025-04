Palinsesti Rai, 23 aprile 2025: come cambiano le prime serate

Cambiamento in prima serata per Rai 1 e Rai 2, dove saltano la commedia e la puntata di Mare Fuori previsti in palinsesto. Ecco da cosa verranno sostituiti.

Anche oggi i palinsesti Rai subiranno dei cambiamenti. In particolare, le prime serate delle reti Rai, dove sia il film previsto su Rai 1 che l'attesa puntata di Mare Fuori su Rai 2 lasceranno spazio a un film.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Rai 1: come cambia la prima serata

Locandina di Wonder

Iniziamo da Rai 1, dove alle 21.30 andrà in onda il film Wonder, con Julia Roberts e Owen Wilson.

Il film racconta la storia di Auggie, un ragazzino nato con una rara malattia che, per la prima volta dopo anni di interventi, inizia a frequentare la scuola pubblica. Le amicizie, il coraggio, i rapporti familiari: il film è il romanzo di formazione del piccolo Auggie che, con grande forza e le crisi tipiche della sua età, affronta la sua nuova vita e si apre al mondo esterno.

In origine era previsto invece Quasi Orfano, commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Rai 2: il film Sulle Ali della Musica al posto di Mare Fuori

Sulle ali della musica: Christanne de Bruijn in una scena del film

Cambiamenti anche su Rai 2, dove già dal pomeriggio l'intrattenimento de La Porta Magica, in onda alle 17.00, lascerà spazio a uno Speciale Tg2.

Altre modifiche poi nella prima e seconda serata. Alle 21.20, rimandato l'appuntamento con Mare Fuori: i detenuti dell' IPM di Napoli verranno sostituiti dal film Sulle Ali della Musica, incentrato sulla storia vera di Antonia Brico, la prima donna direttrice d'orchestra, un ruolo fino a quel momento riservato esclusivamente ai colleghi maschi.

Al termine del film, alle 23.30, la rubrica sportiva 90° ... del lunedì anziché Linea di confine.