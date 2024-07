La Promessa anticipazioni 6 luglio: Martina dice addio a Curro, Cruz ha rapito il figlio di Pia

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 6 luglio alle 15:30. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana chiede a Pia di denunciare Cruz. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 6 luglio: La visita del Conte de Anil e la sorpresa di Margarita

Abel ha accettato una somma di denaro da Jimena per nascondere la finta gravidanza. Feliciano racconta a Teresa cosa è accaduto la notte del rapimento del figlio di Donna Pia, Nel frattempo Ramona è sparita ma Curro e Jana non possono dirlo a nessuno per non svelare il loro legame con la donna. Alonso annuncia alla famiglia l'arrivo di un ospite: il Duca Pelayo Gómez de la Serna.

Martina rompe definitivamente con Curro, lasciandolo con il cuore spezzato. Nel frattempo, Abel cerca di scoprire la natura della relazione tra Jana e Manuel, mentre continua a sostenere la finzione della gravidanza di Jimena. Nonostante le ricerche, Ramona è ancora dispersa ma la Marchesa si oppone a cercarla nelle terre della Promessa.

Salvador accetta di far pace con Lope

Pia, grazie alle informazioni di Romulo, ha saputo che Cruz è dietro il rapimento di suo figlio Diego, ma ha paura di affrontarla. Jana la spinge a farlo, sostenendo che la marchesa deve pagare per il crimine che ha commesso.Don Carlos ritorna dal suo viaggio, e sebbene lo neghi, Candela nota che c'è qualcosa di strano in lui.

Maria soffre per il rapporto incrinato con Lope e Salvador e li convoca a sorpresa per chiarire la situazione. I due accettano la richiesta della ragazza di tornare a essere amici, mentre Teresa continua a rifiutare Mauro per Feliciano. Nel frattempo si attende l'arrivo del Conte De Anil e il signor Pelayo Gomez de la Serna. Tuttavia, Margarita ha in serbo una sorpresa per sua figlia e la cognata.