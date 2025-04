Grande Fratello, Shaila e Lorenzo si ritrovano al Castello delle Cerimonie: cosa sta succedendo

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere. Tra eventi ravvicinati e nostalgia i fan sperano ancora in un riavvicinamento.

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha scosso molti spettatori del Grande Fratello. Durante l'ultima puntata del reality, l'ex velina ha deciso di mettere fine alla loro relazione, definendola 'tossica'. Sono passati poco più di venti giorni, ma i fan della coppia continuano a sperare in un possibile riavvicinamento. Gli eventi delle prossime ore contribuiscono ad alimentare questa speranza.

Eventi ravvicinati al Castello delle Cerimonie

Ieri sera, Lorenzo Spolverato ha raggiunto, insieme all'ex gieffino Michael Castorino, il celebre Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, noto al pubblico televisivo per essere il set del programma Il Castello delle Cerimonie. Il motivo? Questa sera, dalle 17:00 alle 19:00, il modello milanese incontrerà le sue fan per un raduno esclusivo.

Ma un dettaglio ha fatto impazzire i social: subito dopo, nello stesso luogo, è previsto un evento organizzato da Shaila Gatta per il lancio del suo nuovo brand. Coincidenza? Forse. Ma tanto è bastato per riaccendere le speranze dei fan della coppia, che sognano un possibile incontro, o magari un riavvicinamento. La curiosità è alle stelle: si saluteranno? Ci sarà almeno un breve scambio? O forse un confronto lontano da occhi indiscreti?

Shaila Gatta durante la finale del Grande Fratello

L'ultimo contatto telefonico

Nei giorni scorsi, a sorpresa, tra i due c'è stata una videochiamata, come hanno confermato entrambi sui rispettivi profili social. "C'è stata un'ammissione di colpe da parte di tutti e due. Le storie sono fatte da due persone: c'è chi fa bene, c'è chi sbaglia. Ma ci siamo voluti davvero bene", ha raccontato l'ex velina. Ha poi aggiunto che la telefonata è servita a riavvicinarli come amici, ma non come coppia.

"Siamo rimasti in ottimi rapporti, semplicemente abbiamo accettato che la vita non sempre trova l'incastro giusto per far funzionare una storia. Le emozioni erano vere, i sentimenti reali. A volte, però, le divergenze caratteriali o le visioni diverse della vita non permettono a una coppia di andare avanti. Ma ciò che conta è volersi bene e rispettarsi."

Lorenzo, dal canto suo, ha ribadito il suo affetto per Shaila, ma con lucidità ha confessato ai fan: "Le voglio un mondo di bene. Non le auguro il male e cerco ancora di tutelarla. Però no, dire che siamo amici oggi sarebbe una bugia."