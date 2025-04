La Promessa, anticipazioni 25 aprile: Vera tiene testa a sua madre e difende l'indipendenza conquistata

La puntata de La Promessa di venerdì 25 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Vera affronta sua madre difendendo l'indipendenza conquistata. Catalina rivela a suo padre e Cruz che Pelayo è tornato alla tenuta perché i due hanno intenzione di riprendere la propria relazione. Teresa chiede a Don Romulo un posto di lavoro per lei e per suo marito. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Cruz è intenzionata a lasciare Alonso. Il marchese chiede spiegazioni, ma la moglie non dice nulla. Salvador confessa a Maria di aver ricevuto una proposta di lavoro molto importante come primo valletto di un'altra famiglia. Se accetterà, dovrà lasciare La Promessa e questo potrebbe complicare la situazione.

Petra accoglie Teresa con enorme delusione, scoprendo che la ragazza si è sposata senza dire nulla a nessuno. Martina, intanto, torna dalla merenda e dice di essersi divertita. Manuel e Don Romulo si occupano di Pia. Catalina arriva alla tenuta con Pelayo e questo manda Don Alonso su tutte le furie.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina rivela al padre e a Cruz che Pelayo è tornato

La duchessa De Carril torna alla tenuta e vuole chiarire tutto ciò che è in sospeso con sua figlia. Vera, però, affronta con decisione la madre Amalia dicendole che ormai ha scelto di vivere a La Promessa come cameriera.

Catalina

Catalina, intanto, rivela a suo padre e a Cruz che Pelayo è tornato alla tenuta perché vogliono ricominciare la loro relazione. La marchesa si oppone e anche Alonso è molto arrabbiato. Martina confessa a Margarita di aver smarrito un prezioso orecchino.