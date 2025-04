The Couple, pagelle prima puntata: Ilary Blasi necessaria, l'amore equivoco di Elena Barolo per gli uccelli

The Couple, a giudicare dalla prima puntata, non sembra un format destinato a durare, a meno di profonde revisioni. Una cosa però funziona: è Ilary Blasi.

La ragione dell'attesa di The Couple era uno solo, bisogna essere onesti: il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione in solitaria di uno show di prima serata. E lei, presentatrice dallo stile unico (nel bene e nel male), con una certa esperienza in fatto di reality, ha accontentato il suo pubblico. Esteticamente meno diva della volta precedente, all'Isola dei famosi, la conduttrice romana ha fatto esattamente quello che sa fare: tenere le redini di uno show per oltre due ore senza sacrificare battute, risate e spontaneità.

Lei c'è, insomma, e l'ha ribadito con forza, ma a mancare, almeno per il momento, è lo show. Ancora indecisi sulla direzione da prendere (è più un reality o più un game show?), a metà tra Grande Fratello e La pupa e il secchione, gli autori hanno evidentemente faticato. In primis a spalmare i momenti di gioco, necessari per arrivare al montepremi, nel corso della puntata.

Che gli spettatori siano costretti ad ascoltare per quattro volte nel giro di 3 ore la spiegazione degli stessi giochi è qualcosa di inaudito e un errore da dilettanti: ma non sarebbe stato meglio far entrare prima i concorrenti tutti insieme nella Casa?

La quota "prove da superare" apre la porta a un'altra considerazione, perchè Mediaset un programma così ce l'aveva già. Se Canale 5 voleva una prima serata che fosse a metà tra il reality (che è quello che sa fare meglio) e il game show, ma allora perchè non investire più studio, risorse ed esperienza (quella della Blasi alla conduzione) su La Talpa?

Le nostre pagelle di The Couple

Non è mai stata una buona idea, terminato un reality che, nel bene e nel male, ha creato una sorta di dipendenza negli spettatori (non fosse altro perchè dura 6 mesi), avviarne subito un altro. In barba a questa regola aurea, ecco che Canale 5 sfodera, al primo lunedì senza Grande Fratello, questo nuovissimo (almeno per l'Italia) The Couple.

Che altro non è se non uno spinoff del GF solo con le coppie al posto dei singoli. Perfino la casa è la stessa, e si vede, nonostante l'arredamento sia un po' diverso (e perfino più brutto del precedente). Il dubbio a questo punto è lecito: ma Mediaset vuole davvero far sentire agli spettatori la nostalgia di Helena, Lorenzo, Zeudi e compagnia? E la riuscita di questa prima puntata di The Couple, confezionata male dagli autori, riesce quasi nell'intento. Se non fosse per...

Ilary Blasi - voto 8

Sul suo stile di conduzione se ne son dette tante ma la verità è una e si conferma anche in questa prima puntata di The Couple. Quando si tratta di reality, Ilary Blasi è quasi necessaria. Soprattutto se lo show, tra concorrenti "abbottonati" e una scrittura poco fluida, non ha ancora svelato (e forse neppure compreso) né il proprio potenziale né la propria identità.

La Blasi però c'è, e sfodera fin dall'inizio uno per uno tutti i suoi "cavalli di battaglia": gaffe (si comincia con "Regality Game"), generose tirate d'orecchie, battute sferzanti (quelle all'indirizzo della notaia potrebbero in effetti convincere quest'ultima a darsi malata per i prossimi lunedì). Sembra, insomma, che tra la finale della sua ultima Isola dei Famosi e l'inizio di questa nuova avventura non sia passato nemmeno un giorno (e nemmeno una polemica).

Ilary Blasi, insomma, è esattamente come ce la ricordavamo: fintamente sciatta nel suo ruolo da timoniere, sempre come se fosse capitata lì per caso e abbia deciso di rimanere per semplice divertimento, è in realtà, attualmente, il solo punto fermo di The Couple in una serata così noiosa che non osiamo neppure immaginare senza di lei.

Brigitta e Benedicta Boccoli - voto 6

I più giovani non le ricordano nemmeno, e Jasmine Carrisi non fa testo perché poi si scopre che "io e mamma ci conosciamo". E in effetti le sorelle Benedicta e Brigitta non si vedevano in TV da un bel po' in qualcosa che non fossero interviste dal chiaro sapore revival. In The Couple, però, promettono di dare soddisfazioni. Ex bambine prodigio, professioniste navigate tra TV, cinema, teatro, addirittura circo (Brigitta ha sposato il figlio di Moira Orfei), hanno lavorato molto spesso insieme (infatti continuano a farlo) ma, udite udite, dicono di sopportarsi poco. E l'orologio di Canale 5 ha già cominciato a ticchettare.

Nazzaro e Oradei, Irma e Lucia Testa, Maddaloni e Villa - voto Non pervenuti

Dopo l'incubo "Zelena" al Grande Fratello, è parso ironico che Canale 5 abbia scelto un'altra ex Miss Italia come concorrente del suo nuovo reality. Per evitare, però, triangoli amorosi poco definiti e nuovi fandom tossici (anche perché, stando al sistema di voto, The Couple ha giurato guerra alle sette pro questo e quel concorrente), questa volta l'ex Miss è arrivata già in coppia, insieme al neo marito Stefano Oradei. Cosa che, diciamolo, tra troppi "amore" e dolci sentimenti, potrebbe non giovare allo show. Per il momento si mantengono defilati.

Ancora in fase di studio sono anche le sorelle Irma e Lucia Testa. Da buone sportive sapranno certamente aspettare il momento giusto per attaccare, e quello, si sa, non è quasi mai all'inizio del match. Sarà per questo che la loro presenza nella prima serata è passata quasi completamente inosservata.

Il livello di competizione di Laura Maddaloni e Giorgia Villa, invece, è già alle stelle, ma avrebbero dovuto fare un ripasso dei volti noti dell'entertainment italiano. Al gioco "indovina chi è" non riconoscono nè Patty Pravo nè i Ricchi e Poveri. Ma dove credevano di andare?

Antonino Spinalbese - voto 4

Il suo debole sono le donne, che conquista grazie alla simpatia. E basterebbe questo per giustificare il voto, ma Antonino, diventato famoso perché ex di Belen Rodriguez, e ancora più famoso perché ex gieffino (è un mondo dello spettacolo in cui ormai ci si accontenta di poco), ci ricorda che si può sempre fare di più. Unico concorrente entrato ancora "scoppiato", scopre in diretta che il suo compagno di gioco sarà Andrea Tabanelli (chi?), che cominica praticamente a "bullizzare" appena comincia la gara. Come? Mettendosi a fare il furbetto alla prima occasione: Andrea dovrà comunicare a quale coppia hanno deciso di sottrarre una chiave, Andrea dovrà prendere una decisione sulla nomination da dare praticamente a scatola chiusa. In effetti nella clip di presentazione si augurava di essere accoppiato con qualcuno che facesse il lavoro sporco per lui, solo che così è un po' troppo.

Andrea Tabanelli - voto 4

Dovremmo essere più clementi con colui che, appena entrato, ha subito cominciato a subire le astuzie spicciole e la pigrizia di Antonino. Però ha scambiato Giorgia Meloni e Sergio Mattarella - "li confondo" -, per poi ribattezzare la Donatella più iconica che c'è come "Antonella Versace". Quel 4 è un atto di generosità.

Danilo e Fabrizio Mileto - voto 3

Meglio di lui hanno fatto solo i due concorrenti NIP dell'edizione: i fratelli pugliesi Danilo e Fabrizio Mileto. Di loro sappiamo che lavorano in tribunale, settore aste giudiziarie, e che con il premio vorrebbero aprire una propria attività nel settore immobiliare. L'importante è che la proprietà in questione non si trovi in Sardegna, perché per loro non sta nemmeno in Italia.

Non sanno riconoscere Napoleone in un celebre ritratto e quando uno dei due, di spalle, per caso, indovina che quel "personaggio mistico" nell'immagine che scorre dietro di lui è proprio Dante Alighieri, l'altro gli risponde sicuro che "no!". Il notatio e l'ironia di Ilary Blasi avranno un gran lavoro con questi due.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco - voto 6 con riserva

La "famosa" tra i due è lei, per ora, ma l'amico Pierangelo, la parte NIP della coppia, promette scintille. Non si nascondono dietro falsi propositi buonisti: sono a The Couple per vincere il montepremi, che nel caso divideranno a metà, e che servirà loro per realizzare progetti, ciascuno nel proprio campo.

Siamo però veramente curiosi di conoscere la reazione di papà Albano quando Jasmine ha annunciato che il suo sogno, con 500.000 euro in più nelle tasche, sarebbe quello di trasferirsi a Los Angeles per studiare e fare musica indipendente.

Elena Barolo - voto 8

Siamo in quota Flavia Vento, con forza. D'altronde, oltre al colore dei capelli, ad accomunarle c'è la scrittura di poesie. E chissà se anche la soubrette romana, con quel cognome così "aereo", condividerebbe con l'ex velina bionda anche l'amore per gli uccelli.

Un passione che ha fin da piccola, a cui ha dedicato molti dei suoi scritti, e per cui vorrebbe comprare una piccola casa in Normandia, posto che, si sa, pullula di uccelli ("volatili"). Il Culbianco, l'Averla piccola e la Passera scopaiola fanno proprio battere il cuore della Barolo, che, tra i doppi sensi serviti alla compagna d'avventura, Thais Wiggers, e alla conduttrice, regala le uniche risate genuine della serata. Non proprio alta cultura, certo, ma d'altronde siamo a The Couple, un doppio Grande Fratello.

Teatro puro, invece, è il momento in cui Elena Barolo, terminata ormai da un po' la sua prova, richiama l'attenzione di Ilary Blasi dallo studio: qualcuno se l'è dimenticata su un tapis roulant acceso.