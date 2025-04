Grande Fratello: "una coppia sarebbe già in crisi", l’indiscrezione e gli indizi dei social

Anche nella diciottesima edizione del Grande Fratello, all'interno della casa più spiata d'Italia si sono formate numerose coppie, complice la lunga durata del programma e i buoni auspici di Alfonso Signorini, che spesso ama calarsi nei panni di Cupido. Ma una volta finito il programma non tutto sembra filare liscio.

Le coppie nate nella diciottesima edizione del Grande Fratello

I primi a innamorarsi sono stati Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La loro relazione ha attraversato l'intero percorso del reality, per poi concludersi proprio nell'ultima puntata, quando l'ex velina ha definito la loro storia "tossica" e ha deciso di chiudere con il modello milanese. Successivamente è toccato a Yulia Bruschi e Luca Giglio: nonostante Yulia fosse già impegnata prima di entrare nella Casa, quella relazione si è conclusa in maniera burrascosa, con una denuncia dell'ex fidanzato per violenza domestica.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno iniziato il loro rapporto con calma, ma fuori dalla Casa continuano a stare insieme felicemente. Poi è stata la volta di Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli. Infine, Helena Prestes e Javier Martinez si sono scambiati un "ti amo" davanti alle telecamere del programma, rendendo felici i tantissimi fan della coppia. Stefano Tediosi e Federica Petagna, invece, si erano conosciuti a Temptation Island e pare che ancora oggi si frequentino, nonostante la loro partecipazione al reality sia stata piuttosto marginale.

Chiara e Alfonso al Grande Fratello

Un'unione traballante: il sospetto ricade su Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli

Una di queste coppie, però, sarebbe già in crisi. A rivelarlo è stata la giornalista Viviana Bazzani in un video condiviso su TikTok: "Ho una novità su due persone del Grande Fratello. C'è una coppia che in pubblico dichiara che tutto va bene, che si vogliono bene, tutto a posto".

"Tuttavia, lei si sarebbe confidata qualche giorno fa con un'amica, dicendo: 'Per ora va bene, ma se continua così, inizia a pesarmi.' Quindi io sento dei segnali... sì, scricchiolii, tanti scricchiolii, molti divieti, troppo fiato sul collo", ha riportato Biccy. Secondo alcuni fan del programma che seguono la giornalista sul social cinese, la coppia in questione sarebbe quella formata da Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli.

Le parole della Bazzani - "sente troppo il fiato sul collo" - hanno riportato alla mente l'esperienza di Alfonso a Temptation Island, dove arrivò con Federica Petagna. Quest'ultima aveva scritto al programma lamentandosi della gelosia soffocante dell'ex fidanzato, che non le permetteva nemmeno di uscire con le amiche. Nei prossimi giorni scopriremo se questi sospetti sono fondati o se la crisi riguarda un'altra, insospettabile, coppia del Grande Fratello.