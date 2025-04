La Promessa, anticipazioni 26 aprile 2025: Catalina sfida Don Lorenzo e Ayala

La puntata de La Promessa di sabato 26 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador decide di accettare la proposta di lavoro che gli è arrivata. Catalina prende coraggio e affronta Don Lorenzo e Ayala. Manuel, Curro e Martina accolgono bene il conte, mentre Don Alonso interviene prima che la cena diventi un disastro. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nella scorsa puntata de La Promessa, La duchessa De Carril torna alla tenuta e vuole chiarire una questione aperta con sua figlia. Vera, però, affronta la madre dicendole che ormai ha preso la sua decisione di vivere a La Promessa come cameriera e quindi non vuole più rinunciare alla propria indipendenza. Intanto, Catalina dice a suo padre e a Cruz che Pelayo è tornato alla tenuta perchè i due vogliono ricominciare la loro relazione.

Martina confessa a Margarita di aver smarrito un suo orecchino prezioso. Teresa si rivolge a Don Romulo per chiedere un posto di lavoro per lei e il marito. Il maggiordomo le dice di tornare a fare la cameriera, ma per il marito non ci sono opportunità.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina affronta Don Lorenzo e Ayala

Salvador, dopo una lunga riflessione, decide di accettare la proposta di lavoro come primo valletto nella casa del Conte de Matesanz. Ovviamente, sa che questo lo allontanerà da La Promessa e anche da Maria. Intanto, Cruz vuole che Teresa diventi la sua cameriera personale.

Nel frattempo, Catalina arriva con Pelayo durante la cena di famiglia per affrontare Don Lorenzo e Ayala, che non reagiscono affatto bene. La ragazza però non si lascia intimorire e difende il suo compagno. Manuel, Curro e Martina accolgono con entusiasmo il conte e Don Alonso interviene prima che la cena diventi disastrosa.