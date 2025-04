Uomini e donne anticipazioni: Nadia abbandona Gianmarco, nel Trono Over volano le scarpe

Nella registrazione di Uomini e Donne non sono mancati colpi di scena: liti accese, scarpe che volano, una crisi sentimentale e la fine del trono di Tina Cipollari. Ecco cosa è successo.

Dopo la registrazione ricca di tensioni di ieri con l'autoeliminazione di Francesca Polizzi, la puntata di Uomini e Donne registrata oggi, 23 aprile, non è stata da meno. Una lite ha coinvolto le corteggiatrice di Gianmarco Steri mentre nel Trono Over, dopo gli schiaffi di ieri, oggi sono volate le scarpe. I dettagli su quanto accaduto e le anticipazioni sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni.

Trono Classico

La puntata si è aperta con l'esterna tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato. Un'uscita molto positiva per il tronista, che ha dichiarato di vedere la ragazza già inserita nella sua quotidianità, tra amici e famiglia. Ma la reazione in studio è stata tutt'altro che serena: Cristina Ferrara, visibilmente infastidita, ha acceso uno scontro diretto con Nadia. Tra le due, è scoppiata una lite accesissima con frecciatine velenose e parole pesanti.

Durante un confronto tra Gianmarco e Cristina, Nadia ha deciso di lasciare lo studio, confessando di sentirsi a disagio. Ha dichiarato che il tronista è coinvolto solo a livello caratteriale, ma non fisico. A sorpresa, Gianmarco non l'ha seguita dietro le quinte, anzi, ha mostrato maggiore vicinanza a Cristina.

Tina e Cosimo a Parigi

Tina chiude il suo trono speciale

Spazio poi agli over, dove la puntata ha raggiunto picchi di caos. Gemma Galgani si è ritrovata al centro dello studio con Arcangelo e Marina. Dopo il rifiuto di quest'ultima a proseguire la conoscenza, Arcangelo si è rivolto a Gemma, scelta che è stata interpretata da molti, Tina Cipollari in primis, come un "ripiego". Da qui, è nata una discussione furiosa tra Tina e Arcangelo, con scambi di accuse e parole forti.

Ma il vero momento clou è arrivato con il confronto tra Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano: dopo una visita burrascosa a Bracciano, la dama ha perso la pazienza in studio e ha lanciato una scarpa contro il cavaliere, scatenando l'ilarità e lo sconcerto del pubblico.

La puntata ha segnato anche la fine del trono speciale di Tina Cipollari. L'irriverente opinionista ha ricevuto in studio Cosimo Dadorante, che è entrato con dei doni per lei, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Maria De Filippi, salutando tutti con affetto e chiudendo così la sua avventura.

In chiusura, ennesima crisi per la "coppia" formata da Giuseppe e Rosanna. Lui ha dichiarato di essere innamorato, ma Rosanna ha confessato di non ricambiare e di sentirsi soffocata da un comportamento troppo invadente.