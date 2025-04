La Promessa, anticipazioni 7 aprile: Don Lorenzo smaschera Don Alonso

La puntata de La Promessa di lunedì 7 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Lorenzo vedrà Don Alonso che bacia Maria Antonia e ne parlerà con Cruz. Intanto, Ayala sta studiando un nuovo piano per Martina, la quale è completamente distrutta. Per questo motivo, Curro è su tutte le furie. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Ayala parla con Curro e Margarita assicurando di non voler più procedere nei confronti di Martina e che quindi non la rimanderà in sanatoria e nemmeno in prigione. Il conte, però, sta pensando a una novità clamorosa che comunica nel momento in cui la marchesina torna alla tenuta.

Nel frattempo, Petra trova le prove che incriminano Santos e quindi lo può accusare di essere stato lui ad aver invitato la duchessa De Carril. Cruz si è finalmente scusata con Catalina, ma la marchesa appare sempre nervosa a tal punto di annullare il concerto organizzato per il ritorno di Manuel. Nel frattempo, Don Lorenzo rivela una notizia sconvolgente.

Anticipazioni de La Promessa: Ayala ha un piano, Curro su tutte le furie

Curro

Don Lorenzo dice a Cruz di aver visto Don Alonso baciare Maria Antonia. La marchesa cerca di ignorare le provocazioni del cognato e prova a far finta di nulla. Nel frattempo, Curro capisce di aver commesso un grosso errore riportando Martina a palazzo.

A questo proposito, Ayala ha in mente un nuovo piano per la marchesina e la mette di fronte ad una scelta: il convento o il carcere. La ragazza è letteralmente distrutta e Curro è su tutte le furie, a tal punto da voler affrontare il conte, ma Don Alonso e Manuel lo convincono a desistere.