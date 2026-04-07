La Promessa anticipazioni 8 aprile: Catalina teme per i figli e sospetta di Eugenia

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il sonaglio di Andrés appare nella stanza di Eugenia: Catalina teme per i suoi figli. Adriano risponde agli insulti del Duca Lisandro, mentre Maria accusa Petra di tradimento.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La crudeltà di Don Lorenzo e Leocadia inizia a dare i suoi frutti. Teresa, sconvolta, riferisce a Romulo e Petra una scena agghiacciante: Eugenia, ormai fuori controllo a causa delle massicce dosi di laudano somministratele segretamente, ha aggredito il Capitano minacciandolo con un tagliacarte. Questo raptus di follia è il pretesto perfetto che il Capitano aspettava per giustificare l'internamento definitivo della moglie in un sanatorio, eliminando così il rischio che lei riveli i segreti di Cruz.

Parallelamente, al piano inferiore, il prezioso bracciale di smeraldi continua a seminare zizzania. Vera, divorata dall'ansia, confessa i suoi timori a Pia e Teresa: non crede alla provenienza lecita di un gioiello così costoso e teme che Lope abbia commesso un crimine per amor suo. La governante, intuendo il coinvolgimento di Curro nella faccenda, tenta disperatamente di sminuire il valore del regalo per proteggere i ragazzi. Tuttavia, la sua rassicurazione appare fragile: il peso di quella bugia rischia di schiacciare il legame tra il cuoco e la giovane cameriera, mentre la verità sulla missione alla gioielleria Llop potrebbe venire a galla.

Adriano e Catalina con uno dei due gemelli

La Promessa anticipazioni: Eugenia nasconde il sonaglio di Andrés

Un brivido gela il sangue di Catalina. Dopo averlo cercato disperatamente per giorni, il sonaglietto di Andrés, uno dei suoi gemelli, viene ritrovato proprio nella stanza di Eugenia. La scoperta mette l'intero Palazzo in stato di massima allerta: come è finito lì quell'oggetto?

L'instabilità mentale di Eugenia, unita alla sua recente aggressione a Lorenzo, spinge Catalina a una conclusione: i suoi figli non sono al sicuro. La marchesina teme che Eugenia, nel suo stato confusionale, possa aver preso di mira i bambini o che qualcuno stia usando la donna per colpire lei e Adriano. La sicurezza dei neonati diventa la priorità assoluta, portando Catalina a meditare misure drastiche.

María Fernández interpretata da Sara Molina

Maria contro Petra: caccia alla spia

Al piano della servitù, Maria è una furia. Non accetta le giustificazioni di Padre Samuel e punta il dito contro l'unica persona che ritiene capace di tanta cattiveria: Petra. Maria è convinta che la governante abbia inviato la soffiata al Vescovo riguardo al matrimonio di Catalina celebrato in luogo non consacrato per vendicarsi di tutti i Luján. Nonostante Samuel cerchi di calmarla, Maria inizia a indagare per trovare le prove del tradimento di Petra. Quello che la ragazza ancora non sa è che Petra possiede informazioni ben più esplosive sul bacio proibito tra lei e il sacerdote, un'arma che la governante non esiterà a usare se si sentirà messa alle strette.

Adriano non si piega: faccia a faccia col Duca

Lo scontro più duro della giornata avviene però tra Adriano e il Duca Lisandro. Il nobile consigliere del Re, non perdendo occasione per riaffermare la sua presunta superiorità, insulta pesantemente il ragazzo definendolo solo un volgare contadino indegno di stare al fianco di una Luján.

Ma Adriano, stanco di essere umiliato, decide di non restare in silenzio. Il ragazzo risponde per le rime al Duca, difendendo la propria dignità e il proprio valore come uomo, a prescindere dal lignaggio. È un atto di ribellione senza precedenti che lascia Lisandro senza parole, ma che potrebbe avere conseguenze gravissime per il futuro della famiglia e per la protezione che il Duca aveva promesso di offrire.