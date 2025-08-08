La Promessa anticipazioni 8 agosto: Martina smaschera Ayala davanti a Don Alonso

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola: Don Alonso affronta Ayala dopo che Petra e Martina lo hanno messo con le spalle al muro.

La Promessa torna oggi su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pelayo annuncia la sua intenzione di lasciare la tenuta dei Luján dopo il matrimonio, ma Catalina lo prega di poter restare almeno fino alla nascita del bambino. Il conte, tuttavia, non sembra voler accogliere la richiesta della moglie e, invitando Simona, Candela e tutta la servitù alle nozze, comunica anche la sua prossima partenza.

Nel frattempo, Teresa, venuta a sapere che suo fratello ha deciso di trasferirsi in Portogallo, affronta Petra e la invita a smettere di tormentare Marcelo, chiedendoglielo nel nome del defunto Feliciano. Petra, toccata, accetta. Cruz e Don Alonso tornano dalla festa dei conti di Urbizu profondamente delusi: scoprono infatti che Don Romulo e Pia lavorano ora per i Duchi de Los Infantes, che così si vendicano degli ex consuoceri.

Anticipazioni de La Promessa: L'aut aut di di Alonso ad Igncio

Martina e Petra affrontano Ayala e lo mettono con le spalle al muro: se non lascerà immediatamente la tenuta, riveleranno ai marchesi che si è avvelenato di proposito per far internare Martina, proprio come Lorenzo ha confessato alla ragazza. Il conte, tuttavia, convinto che le due stiano bluffando, si mostra sprezzante e rifiuta di cedere al ricatto.

Ignacio, però, sottovaluta la determinazione di Martina e Petra. Don Alonso, informato della vicenda, convoca Ayala, dando così alla nipote e alla governante la possibilità di presentare le prove schiaccianti contro di lui. A quel punto, anche l'arrogante Ignacio comincia a vacillare: le due dimostrano infatti che ha mentito e che si è avvelenato da solo, accusando ingiustamente Martina.

Furioso per l'inganno e stanco della presenza scomoda del conte, Don Alonso coglie al volo l'occasione per liberarsene: lo minaccia apertamente e gli intima di lasciare La Promessa. Nel frattempo, Simona, Candela e Lope si occupano del menù per il matrimonio di Catalina. Quando la ragazza lo legge, viene travolta dai ricordi e si lascia cullare da dolci memorie del passato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: su ordine della marchesa, Jana prende lezioni dalla signora Ros.