La Promessa anticipazioni 7 novembre: Jana rischia grosso, Pia la salva in extremis

La Promessa torna in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta gli intrecci, i segreti e le passioni che animano il palazzo dei marchesi di Luján. Ecco in anteprima le anticipazioni della prossima puntata: Angela scopre un telegramma indirizzato a Cruz e intuisce che si tratta di Lorenzo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo che Martina e Manuel si sono schierati dalla parte di Catalina, Don Alonso non ha potuto vendere il 50% delle terre per sopperire alla mancanza di denaro. Cruz, però, ha in mente un piano: approfittare dell'ingenuità di Martina e convincerla a vendere la sua parte di proprietà.

Don Alonso inizialmente rifiuta, ma la disperazione lo spinge infine a cedere alla pressione della moglie. Con la sua consueta astuzia, Cruz affronta la nipote e le mente, sostenendo che non abbia alcun diritto di opporsi alla vendita, poiché la decisione spetta a chi detiene la maggioranza delle quote. Martina, ingannata e sopraffatta dalla situazione, finisce per accettare la vendita, ignara delle vere intenzioni della zia.

La Marchesina Catalina

La Promessa anticipazioni: Catalina riceve in dono il palazzo di Madrid

Angela scopre che è arrivato un telegramma indirizzato a Cruz e, intuendo che provenga da Lorenzo, decide di cercarlo nella camera della marchesa. Dopo qualche esitazione, riesce a trovarlo. La ragazza, infatti, nei giorni precedenti ha ascoltato di nascosto il piano di Cruz e del Capitano: i due vogliono organizzare un matrimonio tra Curro e la figlia dei duchi de Castroviejo, nella speranza di risanare le finanze ormai in difficoltà della tenuta.

Nel frattempo, Curro è partito per parlare con Ramona e scoprire se gli oggetti ritrovati nella stanza segreta appartengano davvero a Dolores, la madre sua e di Jana. Quest'ultima, spinta dalla curiosità e dal desiderio di recuperare i propri ricordi, entra nella camera misteriosa per vedere se la permanenza lì possa farle tornare alla mente qualcosa del passato. Tuttavia, non accade nulla. Poco dopo, Pia la trova e la porta via, temendo che Cruz possa sorprenderla e punirla severamente.

Intanto, Catalina confida a Don Alonso il suo desiderio di trasferirsi nella casa che Cruz ha ereditato dal padre, con l'intenzione di cominciare una nuova vita e avviare un'attività tutta sua. La marchesa, però, si oppone con fermezza a questa decisione. Alonso, per dimostrare alla figlia il suo sostegno, decide allora di regalarle il palazzo di Madrid, intestandolo interamente a suo nome. Quando le consegna gli atti di proprietà, le chiede soltanto una cosa: di non venderlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angela vuole capire com'è davvero la situazione alla Promessa e ne parla con Curro.