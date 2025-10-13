La Promessa anticipazioni 14 ottobre: Catalina sogna una nuova vita, ma Cruz si oppone

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la giovane marchesa sogna un nuovo futuro e un'attività imprenditoriale tutta sua.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo l'uscita dell'articolo che annuncia le nozze tra Manuel e Jana, Don Alonso scopre che Don Lorenzo, invece di difendere l'onore dei Luján, non fa che screditare la famiglia. Il capitano si lascia andare a commenti offensivi verso Manuel, definendolo sconsiderato e instabile, arrivando persino a dire che se fosse stato suo figlio non avrebbe mai sposato un'ex cameriera. Alonso, furioso, decide di affrontarlo.

Lorenzo, tuttavia, non si lascia intimorire e, consapevole delle difficoltà economiche della tenuta, propone ad Alonso un accordo rischioso ma potenzialmente risolutivo. Intanto, Leonor insiste affinché Ángela lasci La Promessa e torni in Svizzera a studiare giurisprudenza. Ma la giovane, stanca delle imposizioni materne, decide di ribellarsi e di costruire finalmente il proprio futuro secondo le sue regole.

La Promessa anticipazioni: Vera indaga su una misteriosa Lola

Catalina desidera lasciare la tenuta, ma le sue condizioni di salute, legate all'attesa dei due gemelli, le impediscono di raggiungere la zia per un periodo di riposo. La marchesina, tuttavia, non intende rinunciare ai suoi progetti e confida a Don Alonso la sua idea: trasferirsi nella casa che Cruz ha ereditato dal padre e, allo stesso tempo, avviare una nuova attività.

Il suo spirito imprenditoriale è ormai riconosciuto da tutti, e il successo ottenuto con le marmellate ne è la prova più evidente. Tuttavia, Cruz non ha alcuna intenzione di cedere la propria eredità all'odiata figliastra e respinge con fermezza la richiesta di Catalina. Questa decisione finisce per ricadere anche su Manuel.

La marchesa, infatti, non sopporta che il figlio - dopo aver, a suo dire, disonorato la famiglia sposando Jana - non mostri alcuna iniziativa per risollevare le sorti economiche del casato, del quale lei ritiene sia in parte responsabile. Cruz affronta Manuel a muso duro, rimproverandolo aspramente e costringendolo ad ascoltare la sua dura reprimenda senza poter replicare.

Nel frattempo, Vera teme che suo padre, il Duca de Carril, possa mettere Don Alonso in una posizione compromettente. La giovane conosce bene la natura spietata e i loschi affari del Duca, e proprio per questo decide di indagare più a fondo sul suo conto e sul suo braccio destro.

Le sue domande si concentrano su una certa Lola, una donna legata al Duca. Convinta che questa misteriosa figura sappia più di quanto lasci intendere, Vera tenterà di avvicinarla per ottenere informazioni che potrebbero smascherare il padre. Intanto, Maria cerca di reprimere i sentimenti che, da qualche settimana, ha capito di provare per Padre Samuel. Nonostante i suoi sforzi, però, la giovane si rende conto che ignorare ciò che sente è sempre più difficile.

