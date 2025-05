La Promessa, anticipazioni 6 maggio 2025: Maria rimprovera Jana di aver sconvolto Manuel

Ecco cosa accadrà nella puntata de La Promessa in onda martedì 6 maggio 2025 su Rete 4. Maria rivolge delle accuse a Jana per aver sconvolto Manuel.

La puntata de La Promessa di martedì 6 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Maria accusa pesantemente Jana per aver sconvolto Manuel, rivelandogli tutta la verità sul suo passato. Intanto, Lope dice a Vera che sua madre ha deciso di scrivere un libro di ricette. Cruz rompe con Alonso e decide di schierarsi a favore di Lorenzo contro Catalina. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Jana parla con Manuel e svela che il suo vero nome è Mariana. Inoltre, dice che l'uomo che anni prima uccise Dolores, rapendo il piccolo Curro, vive ancora a La Promessa. Intanto, Curro chiede a Martina di sbarazzarsi di Julia. In cucina, Lope non si fida di Marcelo e tra Cruz e Alonso c'è grande tensione a causa di un brutto incidente a cavallo di uno dei figli degli Orestes.

Alonso vuole restituire a Catalina il business delle marmellate, al posto di Lorenzo. Pelayo invece cerca di scusarsi con Simona per il male fatto a Catalina. Ma Cruz insiste nel gettare benzina sul fuoco.

Anticipazioni de La Promessa: Jana viene attaccata da Maria, Lope dice a Vera che la madre scriverà un libro di ricette, Cruz rompe con Alonso

Jana viene accusata da Maria per aver creato un forte turbamento a Manuel, a causa delle pesanti accuse contro il defunto barone, incolpato della morte di Dolores nonostante non abbia prove certe.

Nel frattempo, Lope dice a Vera che sua madre è pronta a scrivere un libro di ricette ispirato ai piatti tipici della Promessa e quindi Vera deve trascriverle. Cruz lascia ancora una volta Alonso, schierandosi insieme a Lorenzo contro Catalina.