La Promessa anticipazioni 7 gennaio: Manuel sparisce dalla tenuta e Maria rischia grosso

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel cerca conforto lontano da Luján, mentre Maria si chiude nel dolore e la servitù rischia tutto pur di salvarla.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il ritorno di Curro come valletto scatena l'ira di Leocadia, che considera la sua presenza un affronto imperdonabile. Per ritorsione, la donna annuncia la partenza immediata con la figlia Angela, non prima di aver umiliato pubblicamente Petra scavalcandone l'autorità davanti a Lope. Nel frattempo, Ana non si arrende al rifiuto di Don Ricardo e promette a Santos che farà di tutto per riconquistare il marito, alimentando le pericolose illusioni del figlio su una riunione familiare.

Parallelamente, Martina si dedica alle trattative con i mezzadri su incarico di Catalina, ma la sua intraprendenza urta il maschilismo di Jacobo. Infastidito dal ruolo attivo della fidanzata, il giovane cerca di boicottarla lamentandosi con Alonso e Lorenzo: sostiene che la ragazza debba occuparsi solo delle nozze, poiché gli affari non competono a una donna.

Manuel, Jana, Antonio e Nica

La Promessa anticipazioni: La sparizione di Manuel mette in subbuglio la tenuta

Il peso della tragedia è insopportabile per Manuel: non solo ha perso l'amata Jana, ma deve convivere con la consapevolezza che a essere arrestata per l'omicidio sia stata proprio sua madre, la Marchesa Cruz. Nonostante avesse promesso a Don Alonso di restare a Luján e rinunciare all'Italia, il marchesino sparisce nel nulla senza lasciare spiegazioni.

Mentre alla tenuta si diffonde la voce che sia partito segretamente per Milano, tradendo la parola data al padre, la verità è un'altra: Manuel ha cercato rifugio da Nica e Antonio. Si è recato dai due contadini che, con la loro semplicità, avevano aiutato lui e Jana durante il viaggio di nozze, sperando di ritrovare in quel luogo i ricordi più dolci del suo breve matrimonio.

María Fernández interpretata da Sara Molina

Maria Fernandez si chiude in sé stessa

Il dolore per Jana ha spezzato anche Maria. Dopo il malore causato dalla sofferenza e dalle continue vessazioni di Petra, la cameriera è rimasta confinata nella sua stanza, incapace di riprendersi. Il resto della servitù, guidato da Padre Samuel, è in stato di allerta: sanno bene che se la spietata governante dovesse scoprire l'assenza prolungata di Maria dal lavoro, le conseguenze sarebbero drammatiche. I colleghi stanno facendo di tutto per coprire la sua assenza, dando vita a una rischiosa catena di solidarietà per proteggerla dal pugno di ferro di Petra.

