La Promessa anticipazioni 29 settembre: Jana e Manuel si rifugiano nella casa di due contadini

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: alla tenuta esplode lo scandalo, la stampa diffonde la verità sulle umili origini della giovane sposa.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Per Jana e Manuel è arrivato finalmente il giorno più atteso: quello delle nozze. Dopo aver superato mille ostacoli e l'ostinata opposizione di Cruz, i due coronano il loro sogno d'amore e possono dedicarsi a un po' di serenità lontani dalla tenuta. Manuel, seppur con qualche pensiero, parte rasserenato sapendo che Catalina resterà a La Promessa, dove riceverà tutte le cure necessarie dopo la grave emorragia.

La loro luna di miele, però, prende subito una piega inaspettata. L'auto dei novelli sposi si ferma improvvisamente lungo una strada secondaria mentre si dirigono verso il nord della Spagna. Manuel tenta invano di rimetterla in moto, mentre cala la sera e la strada deserta accresce il timore. Quando un uomo armato compare davanti a loro, Jana è scossa, ma la paura svanisce: è solo un contadino che si offre di aiutarli.

Antonio, Manuel e Jana

La Promessa anticipazioni: la stampa scopre le umili origini di Jana

La persona anziana che si para davanti a Jana e Manuel con un fucile in mano si chiama Antonio. Ben presto si rivela un contadino semplice ma dall'animo nobile. L'uomo, infatti, si offre di dare conforto ai giovani sposi e li invita a casa sua, dove Jana e Manuel fanno la conoscenza di Nica, la simpatica e premurosa moglie di Antonio.

I due contadini, ignari di avere davanti il marchesino di Luján, non esitano a invitarli a trascorrere la notte da loro. L'ora è ormai tarda e, nonostante Antonio disponga degli attrezzi per riparare l'automobile, il buio gli impedisce di aggiustare la vettura di Manuel, che si è presentato come un semplice aviatore.

Nel frattempo, i tentativi di Cruz di nascondere le umili origini di Jana risultano vani: la stampa è venuta a conoscenza della verità e sui giornali iniziano a comparire i primi titoli scandalistici, che mettono in risalto come Manuel abbia sposato una donna priva di retaggi nobiliari. Gli ammonimenti di Cruz non sono serviti: qualcuno ha parlato con i giornalisti e adesso i Luján rischiano di essere travolti da un nuovo scandalo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la marchesa, che voleva la morte di Leocadia, scopre che Romulo le ha mentito per anni.