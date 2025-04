La Promessa, anticipazioni 6 aprile: Ayala fa una rivelazione sconvolgente a Martina

La puntata de La Promessa di domenica 6 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Ayala conferma a Curro e Margarita che non procederà contro Martina. Petra ha trovato le prove contro Santos e Cruz finalmente decide di scusarsi definitivamente con Catalina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, la decisione di Catalina ha messo in evidente imbarazzo Adriano che, dopo una lunga riflessione, decide di terminare la loro relazione. La marchesina ci resta malissimo e piange sulla spalla del fratello. Intanto, Vera confida a Lope tutto ciò che pensa e le sue tante preoccupazioni. I due si riavvicinano notevolmente.

Jana e Maria tornano a La Promessa dopo il tempo passato con Pia. La cameriera si ritrova dunque da sola nella grotta e la sua situazione è sempre più preoccupante. Virtudes torna dalla visita ad Adolfo e rientra alla tenuta con una terribile notizia: suo figlio e i suoi suoceri sono spariti nel nulla.

Anticipazioni de La Promessa: Ayala conferma a Curro e Margarita di non voler procedere contro Martina, Petra trova le prove contro Santos

Ayala dice a Curro e Margarita di non voler procedere contro Martina e quindi non la condannerà alla prigione. Però, il conte ha una novità clamorosa che comunica quando la marchesina tornerà alla tenuta. Intanto, Petra ha trovato le prove contro Santos e può accusare finalmente il ragazzo di essere stato lui a invitare la duchessa De Carril.

Cruz si è scusata con Catalina, ma nonostante questo la marchesa è sempre più nervosa, tanto da annullare il concerto che aveva pianificato per celebrare il ritorno di Manuel. Infine, Don Lorenzo peggiora la situazione rivelando una notizia veramente clamorosa.