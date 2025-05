La Promessa, anticipazioni 5 maggio 2025: Jana rivela a Manuel i segreti che ha custodito a lungo

La puntata de La Promessa di lunedì 5 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Jana decide finalmente di parlare con Manuel e rivela la sua vera identità: il suo vero nome è Mariana. Intanto, Curro chiede a Martina di liberarsi di Julia. Tra Cruz e Alonso c'è grande tensione dopo un brutto incidente a cavallo. Infine, Alonso pensa di restituire a Catalina la gestione delle marmellate. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Petra attacca Teresa, accusandola di aver dimenticato troppo velocemente Feliciano. Teresa accusa il colpo ed è preda del dolore. Intanto, Pelayo è in grande difficoltà anche in cucina e i cuochi non hanno più fiducia in lui.

Marcelo invece continua a commettere errori e viene rimproverato duramente sia da Teresa che da Santos. Jana, infine, decide di confessare a Manuel tutta la verità su di lei.

Anticipazioni de La Promessa: tra Cruz e Alonso c'è tensione

Alonso

Jana confessa a Manuel la verità sulla sua identità: il suo vero nome è Mariana. Inoltre, l'uomo che ha ucciso anni prima Dolores, rapendo il piccolo Curro, vive ancora a La Promessa. Ma proprio quando Maria sta per raccontare tutto, il marchese arriva all'improvviso e la confessione viene rimandata.

Curro, intanto, chiede a Martina di liberarsi di Julia e in cucina Lope non si fida di Marcelo. C'è tensione tra Cruz e Alonso dopo un brutto incidente a cavallo che coinvolge uno dei figli degli Orestes. Alonso vorrebbe che Catalina gestisse il business delle marmellate al posto di Lorenzo. Pelayo vuole scusarsi con Simona ma Cruz getta benzina sul fuoco.