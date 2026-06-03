La Promessa anticipazioni 4 giugno: Catalina lotta per salvare Raffaella

Momenti di grande tensione nelle anticipazioni de La Promessa in onda il 4 giugno. Catalina dovrà affrontare una delle prove più difficili della sua vita quando le condizioni della piccola Raffaella continueranno a peggiorare senza che alcun medico accetti di visitarla. Dietro quello che inizialmente sembra un caso sfortunato si nasconde però una realtà ben più inquietante. Il Barone de Valladares è infatti deciso a colpire la famiglia usando la bambina come strumento di pressione contro Catalina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Lope fa finalmente ritorno a casa sano e salvo, riabbracciando una sollevata Vera. Il cuoco rivela a Curro che il Duca e Don Lorenzo hanno distrutto il quaderno dorato. Per l'ex baronetto questa è la prova definitiva. Convinto che il Capitano sia il mandante del suo tentato omicidio e il vero assassino di Jana, Curro, accecato dal dolore, decide di affrontarlo direttamente.

Nel frattempo, la morsa di Don Cristóbal si stringe sulla servitù. Il maggiordomo scopre in flagrante Petra e Maria Fernandez mentre tentano di telefonare segretamente al vescovado per indagare su Samuel. Poco dopo, l'uomo mette sotto pressione anche Lope. La piccola Raffaella è in pericolo di vita per una febbre altissima. La situazione precipita quando Don Alonso ammette di non riuscire a trovare nessun medico nella regione disposto a raggiungere la tenuta.

Don Lorenzo e Angela

La Promessa anticipazioni: Valladares blocca i medici per la piccola Raffaella

Catalina è in forte apprensione per le condizioni di sua figlia Raffaella, colpita da una febbre altissima che continua a non accennare a diminuire. Le cuoche e Pia hanno tentato ogni strada, ma nessuno dei rimedi tradizionali ha avuto effetto e la situazione richiede ormai l'intervento immediato di un dottore. La disperazione si trasforma in orrore quando Don Alonso scopre che tutti i professionisti della zona si rifiutano categoricamente di visitare la bambina, lasciando la famiglia completamente isolata e senza aiuto.

Non ci si trova davanti a una tragica coincidenza. Ben presto diventa drammaticamente evidente che dietro questo spietato boicottaggio c'è l'influenza del Barone de Valladares. Il nobile reazionario, furioso per l'aumento dei salari dei contadini, ha deciso di usare la vita della piccola Raffaella come arma di ricatto, determinato a piegare e ostacolare Catalina distruggendo la sua famiglia.

Tono, Enora e Manuel

Enora sprona Manuel a riprendere il volo

Durante una pausa dai lavori, Toño racconta a Enora i dettagli della vita di Manuel, rivelandole che il marchesino ha rinunciato a volare per avere il consenso dei genitori al matrimonio con Jana. na promessa d'amore eterno mantenuta con devozione anche dopo la tragica morte della donna. Profondamente colpita da questa romantica e straziante vicenda, Enora decide di intervenire per salvare Manuel dalla sua stessa depressione.

L'occasione si presenta quando il nobile contatta Farré per far testare un nuovo motore su un aereo. Invece di seguire le istruzioni, la ragazza cambia segretamente i piani: rinvia la spedizione programmata e affronta Manuel, spingendolo a tornare a volare, testando i motori in prima persona.