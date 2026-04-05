La Promessa anticipazioni 6 aprile: Maria sfida Petra, Samuel è in pericolo

Maria affronta Padre Samuel per chiarire la misteriosa lettera del Vescovo, convinta che Petra nasconda qualcosa. Catalina e Adriano sono costretti a cedere al ricatto di Leocadia.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Leocadia tenta una mossa disperata per salvare il nome dei Luján, Maria sospetta che Petra abbia denunciato Padre Samuel al Vescovo

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro e Lope ipotizzano che Jacobo fosse il fratello di Esteban, un giovane pilota morto tragicamente durante un volo con Manuel, tornato alla tenuta per vendicarsi dei Luján. Tuttavia, il confronto con il marchesino smonta questa teoria: Esteban era originario di Oviedo, mentre Jacobo arriva da una città completamente diversa.

Padre Samuel riceve una durissima lettera di richiamo dal Vescovo e Maria decide di entrare in azione. La domestica inizia a indagare discretamente tra i corridoi del palazzo per scoprire chi stia tramando nell'ombra contro il prete, sospettando che dietro l'anonima segnalazione

Maria bacia padre Samuel

La Promessa anticipazioni: Il segreto di Padre Samuele l'ombra di Petra

Maria non molla la presa e affronta Padre Samuel sulla misteriosa lettera ricevuta dal Vescovo. Il sacerdote tenta di minimizzare, spiegando che si tratta di una semplice ammonizione per aver celebrato il matrimonio di Catalina in un luogo non consacrato. Maria, però, non gli crede: è convinta che dietro questa soffiata ci sia lo zampino di Petra.

Quello che i due ignorano è che la governante nasconde un asso nella manica ben più pericoloso: Petra li ha visti baciare in passato. Lo shock nel vedere un uomo di Chiesa cedere alla tentazione ha segnato la donna, che ora potrebbe usare quel segreto per distruggere Samuel. Il sacerdote cerca di convincere Maria a non sospettare di Petra.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Il patto di Leocadia: un padrino per i gemelli

La situazione di Catalina e Adriano è disperata: il Duca Lisandro conosce la verità sulle origini dei gemelli e potrebbe riferire tutto al Re da un momento all'altro. Per evitare la rovina totale, Leocadia gioca la sua carta più azzardata: chiede ufficialmente al Duca di non fare parola dello scandalo e, come pegno di alleanza, gli propone di diventare il padrino dei gemelli.

La proposta lascia Catalina e Adriano letteralmente interdetti. L'idea che il loro aguzzino diventi parte della famiglia è un boccone amarissimo da mandare giù. Tuttavia, per amore della pace e per proteggere il futuro dei loro figli dalle ire della Corona, i due si vedono costretti a cedere al ricatto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Romulo si sente sempre più vicino ad Emilia