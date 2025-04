La Promessa, anticipazioni 5 aprile: Vera si riavvicina a Lope

La puntata de La Promessa di sabato 5 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: una decisione di Catalina farà compiere una scelta clamorosa ad Adriano. Intanto, Vera si riavvicina a Lope. Virtudes rientra alla tenuta con una notizia estremamente preoccupante che riguarda il figlio e i suoceri. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Curro ha nascosto Martina e non ha intenzione di rivelare dove si trova la ragazza, almeno fino a quanto il conte Ayala non giurerà di non prendere più provvedimenti contro di lei. Nel frattempo, la duchessa De Carril torna alla tenuta per parlare con Vera, la quale però la respinge nuovamente e le chiede di dimenticarla.

Manuel prova a riportare la calma tra Cruz e Catalina, cercando di convincere la madre a scusarsi con la figliastra. Vera affronta Santos con delle accuse forti, ma il ragazzo nega ogni coinvolgimento. Don Lorenzo comunica a Lope che lui e le cuoche non potranno più occuparsi delle marmellate. Cruz cede alle richieste di suo figlio e si presenta all'hangar con l'intenzione di scusarsi con Catalina, la quale accetta le scuse della matrigna e quindi torna a palazzo.

Anticipazioni La Promessa: Catalina mette a rischio la relazione con Adriano, Vera si confida con Lope

Catalina

Catalina prende una decisione che mette in forte imbarazzo Adriano, il quale, dopo una lunga riflessione, sceglie di porre fine alla relazione con la marchesina che, presa dalla disperazione, piange sulla spalla di suo fratello. Vera, intanto, confida a Lope le sue tante preoccupazioni e i due si riavvicinano.

Jana e Maria tornano a La Promessa dopo il tempo trascorso con Pia. La cameriera è dunque nuovamente sola nella grotta e la sua salute è in continuo peggioramento. Virtudes rientra dalla visita ad Adolfo e ha una brutta notizia da dare: suo figlio e i suoi suoceri sono incredibilmente spariti.