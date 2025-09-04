La Promessa anticipazioni 5 settembre: Manuel corre in ospedale temendo per Jana

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel si precipita in ospedale temendo per la vita di Jana, mentre Cruz è sicura che la ragazza trovata sia l'ex cameriera.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra scopre dettagli nascosti sulla moglie di Ricardo.

Riassunto dell'episodio precedente

Nel suo ultimo viaggio alla tenuta, il duca de Carril, sostenuto da Lorenzo, ha proposto ad Alonso di entrare con lui in un affare molto vantaggioso. Dopo essersi confrontato con Manuel e Catalina, il marchese decide però di rifiutare la proposta. Intanto, Cruz è sempre più convinta che le misteriose telefonate anonime e i fiori ricevuti siano opera di Leocadia.

Nel frattempo, Maria si è avvicinata sempre di più a Samuel e, ormai conquistata dal nuovo parroco di Luján, si lascia travolgere da un improvviso impulso e lo bacia. Pia continua la sua relazione con Ricardo, che tenta di riavvicinarsi al figlio Santos, ma Petra le dice che l'uomo non è vedovo: sua moglie è viva.

Anticipazioni 5 settembre

Negli episodi precedenti, abbiamo visto crescere la preoccupazione di Manuel e della servitù per l'assenza prolungata di Jana. La ragazza è fuggita dopo aver scoperto che Cruz e Manuel avevano intenzione di costruirle un passato adatto al rango nobiliare che avrebbe assunto sposando il marchesino.

Alla tenuta arriva una telefonata dall'ospedale: Alonso viene informato che una giovane è ricoverata in stato di incoscienza. Il marchese avvisa immediatamente Manuel, che si precipita alla struttura temendo si tratti proprio di Jana. A casa, tutti trattengono il fiato, in attesa di notizie. Cruz, invece, è convinta che si tratti della ragazza di cui pensava di essersi finalmente liberata.

Nel frattempo, Petra scopre da Cruz alcune informazioni sorprendenti sulla moglie di Ricardo, di cui il maggiordomo preferisce non parlare nemmeno con suo figlio Santos. La governante è pronta a rivelare a Santos la verità su sua madre, se non sarà lo stesso Ricardo a farlo, ma l'uomo sembra restio a rivelare quanto accaduto alla donna che ha dato alla luce suo figlio e che tutti credono morta.