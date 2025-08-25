La Promessa anticipazioni 26 agosto: Jana rompe il fidanzamento dopo il piano di Manuel e Cruz?

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel e Cruz vogliono modificare il passato di Jana per salvare la faccia con i nobili.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana, oppressa dall'ansia per la festa di fidanzamento, abbandona di nascosto la tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo che Pelayo l'ha abbandonata poco prima delle nozze, Catalina è profondamente amareggiata e non riesce a capire il gesto del Conte. La servitù e la famiglia Luján cercano di confortarla, ma lei chiede tempo per elaborare il dolore. L'arrivo inaspettato di Tadeo potrebbe cambiare le cose. Julia sorprende Curro e Martina molto vicini. Pur sapendo che Curro, suo promesso sposo, non la ama, Catalina soffre. Vera teme l'incontro col padre, il duca de Carril, e si provoca un taglio alla mano per evitarlo. Maria Fernández scopre che l'abbandono all'altare di Catalina è ormai noto a tutti.

Anticipazioni de La Promessa: Santos furioso per il ritorno di Pia alla tenuta

Teresa scopre che Vera si sta nascondendo dal duca de Carril e, curiosa, le chiede informazioni sulla sua relazione con il nobile. Intanto Santos viene a sapere che suo padre si è riconciliato con Pia, cosa che lo irrita profondamente. Il giovane, infatti, alleato con Petra, non sopporta che il ritorno di Pia alla tenuta sia stato accolto con tanto entusiasmo da tutti.

Jana è sempre più nervosa per l'imminente festa di fidanzamento: l'ex cameriera teme di sfigurare davanti agli altri nobili. Nonostante le lezioni della signora Ros, continua a sentirsi insicura, e il piano di Manuel e Cruz conferma i suoi timori. La marchesa e suo figlio, infatti, hanno alle sue spalle deciso di inventarle un passato più decoroso per presentarla in società.

Xavi Lock interpreta Santos

Per Jana, questo episodio è la goccia che fa traboccare il vaso: la giovane abbandona di nascosto La Promessa. Manuel non capisce i motivi della sua improvvisa sparizione, mentre Cruz finge di essere dispiaciuta per l'annullamento della festa, pur sapendo che di nascosto non aveva neppure spedito gli inviti, nella speranza che Jana crollasse e rinunciasse al fidanzamento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i ragazzi attendono l'arrivo di Catalina e sono preoccupati per lei.