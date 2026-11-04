La Promessa anticipazioni 5 novembre: Leocadia scopre l'intesa tra Teresa e Cristóbal

Il bacio tra Teresa e Cristóbal alimenta i sospetti di Leocadia, mentre Manuel affronta apertamente la donna e Angela conferma di non voler sposare Lorenzo nonostante le minacce.

Prosegue tra intrighi sentimentali, ricatti e scontri familiari la storia de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, che continua a intrecciare le vicende della servitù con quelle della famiglia Luján. Nella puntata di giovedì 5 novembre 2026, Teresa fatica a gestire i sentimenti per Cristóbal e finisce per insospettire Leocadia. Intanto, Manuel affronta apertamente la donna e Angela ribadisce di non voler sposare Lorenzo, nonostante le minacce di internamento.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio de La Promessa in onda il 5 novembre alle 19:45 su Rete 4, il bacio tra Teresa e Cristóbal rischia di avere conseguenze inaspettate, soprattutto perché Leocadia comincia ad avere il sentore che tra i due sia nato qualcosa. Sul fronte della famiglia Luján, Manuel decide di non lasciarsi intimidire e affronta apertamente la donna, mentre Angela non cambia posizione e rifiuta categoricamente di sposare Lorenzo. Nel frattempo, Pía continua a nascondere la verità sulla scomparsa di Carlo, mentre Petra torna al rifugio per incontrare Prudencio.

Leocadia intuisce che tra Teresa e Cristóbal ci sia qualcosa

Dopo il bacio appassionato con Don Cristóbal, Teresa non riesce più a concentrarsi sui suoi doveri. La governante è completamente assorbita da quanto accaduto e fatica a mantenere l'ordine tra i membri della servitù. L'imbarazzo per quella vicinanza la porta a evitare accuratamente il maggiordomo, cercando ogni possibile occasione per non rimanere da sola con lui. Anche la presenza di Petra diventa una scusa per tenere le distanze e sottrarsi a eventuali momenti di intimità.

Il bacio Tra Teresa e Cristóbal

Il comportamento insolito dei due, però, non passa inosservato. Leocadia, che intrattiene una relazione segreta proprio con Cristóbal, si accorge della strana intesa tra il maggiordomo e Teresa e comincia a nutrire sospetti. La donna potrebbe aver intuito che tra i due è successo qualcosa, mettendo così a rischio gli equilibri sentimentali all'interno della tenuta.

Pía teme che Carlo sia fuggito dopo aver scoperto la gravidanza

Intanto, Pía continua a cercare giustificazioni per spiegare agli altri membri del personale l'improvvisa scomparsa di Carlo. La donna prova a mantenere il riserbo sulla vicenda, ma in privato decide di confidarsi con Maria Fernández e le rivela la sua ipotesi più preoccupante. Secondo Pía, infatti, il ragazzo potrebbe essere fuggito dopo aver scoperto che stava per diventare padre.

Manuel affronta Leocadia e non teme il Duca de Carvajal y Cifuentes

Al piano nobile, intanto, la tensione tra Manuel e Leocadia continua a crescere. L'erede dei Luján prova inizialmente ad avvicinarsi alla donna con l'intenzione di chiarire le divergenze legate ai brevetti dei motori e provare a riportare la situazione su binari più tranquilli. Il confronto, tuttavia, prende rapidamente una piega diversa e si trasforma in un vero e proprio scontro.

Prudencio è interpretato da Héctor Juezas

Manuel perde la pazienza e affronta Leocadia senza esitazioni, mettendola in guardia e chiarendo di non avere alcuna intenzione di lasciarsi intimidire. Il giovane sottolinea di non temere né lei né il suo potente alleato, il Duca de Carvajal y Cifuentes. Una presa di posizione decisa che conferma quanto l'erede sia determinato a difendere i propri interessi, anche quando deve confrontarsi con avversari particolarmente influenti.

Angela rifiuta ancora Lorenzo nonostante la minaccia del manicomio

Anche Angela si trova ad affrontare una situazione sempre più difficile. La giovane è ancora sotto pressione per le minacce legate alla possibilità di una perizia psichiatrica e di un eventuale internamento in manicomio. Un ricatto pensato per costringerla ad accettare il matrimonio con Don Lorenzo, ma che non sembra sortire l'effetto sperato.

Angela, infatti, dimostra ancora una volta grande determinazione e ribadisce senza esitazioni di non avere alcuna intenzione di sposare Lorenzo. La ragazza non è disposta a rinunciare alla propria libertà e preferisce affrontare le conseguenze della sua scelta piuttosto che accettare un'unione imposta contro la sua volontà.

Petra torna al rifugio e incontra Prudencio

Infine, prosegue anche il percorso di Petra sul fronte della carità. La donna si reca nuovamente al rifugio, dove trova l'occasione per trascorrere del tempo con Prudencio. Tra i due nasce un confronto più approfondito, durante il quale Petra può conoscere meglio l'uomo e avvicinarsi alla sua personalità tormentata ed enigmatica. Un incontro che aggiunge un nuovo tassello alle vicende parallele della tenuta.