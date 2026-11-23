La soap spagnola La Promessa, in onda su Rete 4 martedì 24 novembre 2026 alle 19:45, torna con una puntata ricca di sviluppi destinati a cambiare gli equilibri della tenuta. Al centro delle vicende ci saranno lo scontro sempre più acceso tra Don Alonso e Leocadia, la decisione del marchese di riconoscere a Curro un ruolo importante nella famiglia e la svolta sentimentale che coinvolgerà Maria Fernández e Carlo. Dopo il confronto con Pía, infatti, il giovane deciderà di assumersi le proprie responsabilità nei confronti del bambino in arrivo.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio di martedì 24 novembre, Don Alonso non sarà più disposto ad accettare le ingerenze di Leocadia e confermerà la propria intenzione di affidare a Curro l'incarico di segretario personale. Una scelta che farà infuriare la donna, soprattutto perché rischia di compromettere i suoi piani e quelli di Lorenzo.

Parallelamente, nelle stanze della servitù, Carlo cambierà atteggiamento nei confronti di Maria e del bambino che porta in grembo. Grazie anche all'intervento di Pía, il giovane comprenderà l'importanza di essere presente nella vita del figlio e si dirà pronto a costruire un futuro insieme alla ragazza. Per evitare pettegolezzi e proteggere la reputazione del nascituro, Pía suggerirà inoltre ai due di annunciare ufficialmente il loro fidanzamento.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

Don Alonso rompe con Leocadia e promuove Curro

A La Promessa il rapporto tra Don Alonso e Leocadia arriverà a un punto di rottura. Il marchese ribadirà con fermezza la propria decisione di riconoscere a Curro un posto degno delle sue origini all'interno della famiglia, affidandogli l'incarico di segretario personale.

La notizia non sarà affatto gradita a Leocadia, che vedrà nella promozione del ragazzo una minaccia ai propri progetti e a quelli di Lorenzo. La donna proverà a frenare l'iniziativa del marchese, ricordandogli che una decisione simile richiederebbe anche l'approvazione formale del Duca de Carvajal y Cifuentes.

Alonso, però, non avrà intenzione di lasciarsi condizionare. Dopo essere stato messo in guardia da Manuel sulle bugie della donna, il marchese prenderà apertamente le distanze da lei e farà capire di non essere più disposto a sottostare alle volontà del Duca. La fiducia nei confronti di Leocadia sembra ormai definitivamente compromessa.

Carlo è interpretato da José Miguel Blanco, mentre Pía Adarre è interpretata da María Castro

Carlo accetta le proprie responsabilità e Pía interviene per Maria

Importanti novità arriveranno anche per Maria Fernández, che dopo settimane difficili potrà finalmente guardare al futuro con maggiore serenità. L'intervento di Pía avrà infatti contribuito a sbloccare la situazione tra lei e Carlo, portando il giovane a riflettere seriamente sulle proprie responsabilità.

Dopo il confronto a porte chiuse, Carlo deciderà di impegnarsi per diventare un padre presente e affettuoso per il bambino che Maria aspetta. Una presa di posizione importante, che potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova fase per la coppia.

A quel punto sarà ancora Pía a intervenire, suggerendo ai due ragazzi di ufficializzare al più presto il loro fidanzamento. Secondo la donna, annunciare pubblicamente la loro unione permetterebbe di proteggere la reputazione del bambino in arrivo e mettere a tacere le possibili malelingue. Maria e Carlo saranno pronti a compiere questo passo?