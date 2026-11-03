La Promessa anticipazioni 4 novembre: Angela rischia il manicomio, Carlo fugge

La Promessa, nella nuova puntata in onda mercoledì 4 novembre alle 19:45 su Rete 4, continua a intrecciare intrighi familiari, amori tormentati e segreti destinati a sconvolgere gli equilibri della tenuta. Nel corso di questo episodio, i protagonisti dovranno affrontare rivelazioni dolorose e decisioni sempre più difficili: mentre Angela rischia di essere rinchiusa in un sanatorio a causa delle minacce di Don Lorenzo, nei locali della servitù la verità sulla gravidanza di Maria Fernández provoca una reazione inaspettata da parte di Carlo.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Don Alonso rivela ad Angela, Leocadia e Manuel il vero motivo della presenza dello psichiatra alla tenuta: il medico dovrà sottoporre la ragazza a una perizia per valutare le sue condizioni mentali. La notizia si trasforma subito in una nuova minaccia quando Don Lorenzo impone ad Angela un ultimatum: se sarà giudicata sana di mente dovrà sposarlo, mentre in caso contrario verrà internata in un sanatorio.

Nel frattempo, Curro cerca disperatamente un modo per proteggere Angela e si rivolge a Martina, mentre Carlo, dopo aver scoperto di essere il padre del bambino che Maria porta in grembo, lascia improvvisamente La Promessa. Pía tenta di nascondere la sua assenza, ma dovrà presto fare i conti con le domande della giovane domestica.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Angela scopre che lo psichiatra dovrà sottoporla a una perizia

Il mistero legato all'arrivo dell'ospite alla tenuta viene finalmente chiarito da Don Alonso, che informa ufficialmente Leocadia, Manuel e Angela della presenza dello psichiatra. Il medico non è arrivato per una semplice visita: il suo compito sarà quello di valutare le condizioni mentali della ragazza attraverso una perizia.

La notizia getta Angela nell'angoscia, soprattutto quando emerge quale potrebbe essere il destino che l'attende. Don Lorenzo, infatti, non sembra intenzionato a lasciarle alcuna possibilità di scelta e trasforma la situazione in una nuova occasione per esercitare il proprio controllo su di lei.

Lorenzo minaccia Angela: o lo sposerà o finirà in sanatorio

Il capitano mette Angela davanti a un ultimatum crudele. Se lo psichiatra la giudicherà sana di mente, la ragazza dovrà accettare immediatamente di sposarlo; in caso contrario, verrà rinchiusa in un sanatorio.

Curro (interpretato da Xavi Lock) e Angela (interpretata da Marta Costa)

Disperata e terrorizzata all'idea di essere costretta a diventare la moglie di Lorenzo, Angela confessa a Curro di preferire persino il manicomio alle nozze con il capitano. Una dichiarazione che preoccupa profondamente il giovane, consapevole dei rischi che la ragazza correrebbe all'interno della struttura psichiatrica.

Temendo che Angela possa sottovalutare le conseguenze di un eventuale internamento, Curro decide di chiedere aiuto a Martina. Il ragazzo la prega di raccontare ad Angela la sua drammatica esperienza personale all'interno della struttura psichiatrica, nella speranza che il suo racconto possa farle cambiare idea.

Manuel affronta Leocadia mentre Jacobo mette alle strette Martina

Le tensioni non risparmiano nemmeno il piano nobile della tenuta. Manuel si ritrova ancora una volta faccia a faccia con Leocadia, dando vita a un nuovo e duro confronto. Tra i due il rapporto continua a essere particolarmente complicato e lo scontro rischia di alimentare ulteriormente le divisioni già presenti a palazzo.

Martina (interpretata da Amparo Piñero) e Jacobo (interpretato da Gonzalo Ramos)

Anche Martina deve affrontare una situazione difficile. Jacobo, furioso dopo aver scoperto il tradimento, pretende di conoscere l'identità dell'uomo che la giovane ha baciato. Il confronto si fa sempre più acceso e Jacobo non sembra disposto ad accontentarsi di risposte evasive.

Carlo scopre di essere il padre del bambino di Maria e fugge

Nei locali della servitù arriva una conferma destinata a cambiare tutto. Dopo aver ricevuto da Pía la certezza che il bambino che Maria Fernández porta in grembo è suo, Carlo reagisce in maniera inaspettata. Il giovane non affronta direttamente la ragazza e non cerca un confronto con lei: decide invece di abbandonare La Promessa senza dire nulla a nessuno.

La sua improvvisa scomparsa lascia tutti spiazzati e mette Pía in una posizione particolarmente delicata. La donna è infatti consapevole di quanto accaduto e cerca disperatamente di coprire l'assenza del giovane davanti a Don Cristóbal.

La situazione diventa ancora più dolorosa quando Pía si trova costretta a informare Maria Fernández di quello che è successo. La donna non può più nasconderle la verità e le comunica che Carlo, dopo aver appreso della gravidanza e della propria paternità, potrebbe essere fuggito per sempre.