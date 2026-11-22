Alonso annuncia una nuova nomina per Curro e affida al giovane il ruolo di segretario personale. Intanto Manuel continua a sospettare di Leocadia, mentre Maria e Carlo arrivano allo scontro.

Nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, lunedì 23 novembre 2026 alle 19.45, le vicende della famiglia De Luján saranno ancora una volta al centro di importanti cambiamenti e nuovi contrasti. Alonso sorprenderà tutti annunciando di voler affidare a Curro un incarico di grande responsabilità, nominandolo suo segretario personale. Una decisione che potrebbe modificare gli equilibri all'interno della tenuta e che non passerà inosservata.

Nel frattempo, Manuel continuerà a mettere in guardia il padre dalle intenzioni di Leocadia, dopo aver scoperto che la donna non ha mantenuto la promessa di contattare il duca de Carvajal. Anche il comandante sarà protagonista della puntata, dando inizio a un'ispezione dell'hangar per verificare la presenza di eventuali irregolarità. A complicare ulteriormente la situazione ci penserà Don Lorenzo, che lo inviterà a cena insieme ai De Luján. Intanto, per Maria e Carlo arriverà il momento di affrontarsi in un confronto particolarmente duro.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La puntata del 23 novembre si concentrerà soprattutto sulle decisioni di Alonso e sui sospetti sempre più insistenti di Manuel nei confronti di Leocadia. Il marchese comunicherà alla famiglia il nuovo incarico destinato a Curro, mentre suo figlio cercherà di convincerlo a non fidarsi delle parole della donna. Nel frattempo, l'ispezione dell'hangar potrebbe far emergere nuove complicazioni e Maria dovrà affrontare un momento difficile nel rapporto con Carlo.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Alonso nomina Curro suo segretario personale

La novità più importante riguarderà Curro, per il quale Alonso avrà in serbo una sorpresa. Il marchese durante una cena informerà Leocadia e tutti i membri della famiglia di aver deciso di affidare al giovane un nuovo ruolo: diventerà il suo segretario personale.

Si tratta di un incarico importante, che porterà Curro ad assumere maggiori responsabilità e a conquistare una posizione diversa all'interno della tenuta abbandonando il ruolo di valletto. La decisione di Alonso rappresenterà un cambiamento significativo e sarà inevitabilmente destinata a suscitare reazioni tra i De Luján. Resta da capire come verrà accolta questa scelta e quali conseguenze avrà sui rapporti familiari.

Manuel mette in guardia Alonso dalle promesse di Leocadia

Intanto, Manuel continuerà a non fidarsi di Leocadia e tornerà a confrontarsi con suo padre per metterlo in guardia. Il giovane riferirà ad Alonso che la donna non ha mantenuto la parola data: non ha infatti contattato il duca de Carvajal, come aveva promesso per perorare la causa di Curro.

Pía interpretata da María Castro

Una mancanza che alimenterà ulteriormente i sospetti del marchesino, sempre più convinto che le rassicurazioni di Leocadia non siano sufficienti per potersi fidare di lei. Manuel cercherà quindi di far comprendere al padre che non dovrebbe dare troppo credito alle parole della donna, soprattutto dopo quanto accaduto.

Alonso dovrà fare i conti con le obiezioni del figlio e con una situazione che rischia di complicarsi ulteriormente. La fiducia nei confronti di Leocadia potrebbe diventare un nuovo motivo di scontro all'interno della famiglia.

Il comandante ispeziona l'hangar, Don Lorenzo lo invita a cena

Le vicende proseguiranno anche con l'arrivo del comandante, che darà il via a un'ispezione dell'hangar alla ricerca di eventuali irregolarità o imbrogli. I controlli potrebbero rivelarsi particolarmente delicati e mettere in difficoltà chiunque abbia qualcosa da nascondere.

Carlo interpretato da José Miguel Blanc

Maria e Carlo arrivano a un confronto durissimo

Infine, spazio anche alle vicende di Maria e Carlo. Per i due arriverà il momento di affrontarsi apertamente in un confronto particolarmente acceso. Le tensioni accumulate porteranno a uno scontro nel quale emergeranno le rispettive posizioni e i malumori che hanno segnato il loro rapporto.

Il dialogo tra Maria e Carlo si preannuncia tutt'altro che semplice e potrebbe rappresentare un passaggio importante per capire come evolverà la loro situazione nelle prossime puntate.