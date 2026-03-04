La Promessa anticipazioni 5 marzo: Angela ruba i fondi di Leocadia per Curro

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina e Adriano preparano il loro matrimonio segreto con l'aiuto di Padre Samuel, evitando occhi indiscreti per non mettere a rischio il futuro del marchesato.

Petra assiste a una scena che sfida ogni morale: un bacio appassionato tra Padre Samuel e Maria. Sconvolta da questo segreto, Petra si trova davanti a un bivio: denunciare il sacrilegio distruggendo la carriera del parroco o conservare l'informazione come una potente arma di ricatto? Negli appartamenti nobiliari, Eugenia incontra finalmente i figli di Catalina. La donna rimane folgorata dalla somiglianza tra il piccolo Andres e Curro da neonato, sviluppando un'affezione morbosa per il bambino.

Questo legame viscerale non passa inosservato a Leocadia e Lorenzo, pronti a strumentalizzare i sentimenti di Eugenia per i loro scopi spietati. Sul fronte della servitù, la situazione è ai minimi termini. Nonostante la verità sul passato con Emilia sia emersa, Don Romulo ha innalzato un muro di silenzio invalicabile. Pia, logorata dall'ostinatezza dell'uomo tenta disperatamente un chiarimento, ma il maggiordomo si rifiuta di affrontare il dolore del passato, rendendo il clima a palazzo irrespirabile.

Anticipazioni de La Promessa: Leocadia e Lorenzo uniti contro Eugenia

Le velate minacce di Eugenia hanno colpito nel segno. Spaventata dal fatto che la sorella di Cruz conosca la verità sul padre di Angela, Leocadia decide di passare al contrattacco e stringe un'inquietante alleanza con Don Lorenzo. La donna accetta di fare il gioco del Capitano: andrà da Alonso per manipolarlo, dipingendo Eugenia come una donna ancora instabile e pericolosa. L'obiettivo è chiaro: screditare Eugenia prima che le sue rivelazioni possano distruggere la reputazione di Leocadia.

Nozze nell'ombra: Catalina e Adriano pronti al passo

Nonostante le trame dei nobili, il piano di Catalina e Adriano procede a ritmo serrato. Con l'aiuto di Padre Samuel, i due stanno definendo gli ultimi dettagli logistici per il loro matrimonio segreto. La cerimonia avrà luogo a brevissimo: ogni sguardo indiscreto viene evitato e la tensione cresce, sapendo che se Leocadia o la Corona scoprissero l'unione, il destino del marchesato sarebbe segnato.

Missione Casinò: il furto azzardato di Angela

Curro e Lope sono determinati a raggiungere il Casino Reale di Villalquino per affrontare Basilio, il falso stalliere smascherato. Tuttavia, i fondi a loro disposizione non sono sufficienti per una spedizione così rischiosa. È qui che entra in gioco Angela: pur di aiutare Curro, la giovane compie un gesto estremo, sottraendo di nascosto il denaro necessario dai forzieri di Leocadia.

Il prezzo della verità: Angela mette Curro alle strette

Dopo aver consegnato la refurtiva a Curro, Angela non si accontenta di un semplice ringraziamento. Consapevole di aver rischiato molto derubando Leocadia, la ragazza esige una ricompensa morale: pretende che Curro le riveli finalmente il vero motivo dietro questa caccia all'uomo. Curro sarà pronto a confessare ad Angela i suoi sospetti su Lorenzo o continuerà a tenerla all'oscuro per proteggerla?

