La Promessa, anticipazioni 4 maggio 2025: Petra attacca Teresa, Jana è pronta a rivelare tutto a Manuel

La puntata de La Promessa di domenica 4 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Petra attacca duramente Teresa, la quale reagisce male e non riesce a mascherare la propria delusione. Pelayo è in grossa difficoltà anche in cucina e ormai anche i cuochi non hanno più fiducia in lui. Marcelo continua a commettere degli errori e viene rimproverato sia da Santos che da Teresa. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Jana e Manuel sono finalmente pronti a sposarsi e la cameriera mostra con entusiasmo l'abito da sposa a Maria. La Fernandez mette in guardia la ragazza, dicendole che il suo non è un comportamento corretto e che quindi dovrà rivelare a Manuel tutto quello che riguarda il suo passato.

Don Alonso si occupa personalmente del business delle marmellate e vuole farlo gestire da Catalina. Vera scopre che sua madre, la duchessa De Carril, ha ottenuto un confronto privato con Cruz e ha paura che la donna possa aver detto tutto alla marchesa. Lope aiuterà la sua innamorata a scoprire cosa le due donne si sono dette.

Anticipazioni de La Promessa: Petra accusa Teresa, Pelayo è sempre più in difficoltà, Marcelo commette errori a ripetizione

Michel Tejerina interpreta Pelayo

Petra se la prende duramente con Teresa accusandola di aver dimenticato Feliciano. La governante riprende la cameriera per il suo matrimonio con Marcelo che, secondo lei, non si sarebbe mai dovuto celebrare. Teresa accusa il colpo e la sua delusione è evidente.

Intanto, Pelayo è in grossa difficoltà anche in cucina, tanto è vero che i cuochi ormai non hanno più alcuna fiducia in lui. Marcelo, invece, continua a commettere degli errori e viene duramente rimproverato sia da Santos che da Teresa. Jana decide di parlare con Manuel confessandogli tutta la verità che la riguarda.