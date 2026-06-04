La Promessa anticipazioni 5 giugno: Curro tenta di colpire Don Lorenzo, Angela lo ferma

Nelle anticipazioni de La Promessa del 5 giugno la tensione raggiunge il massimo. Curro, sconvolto dalla verità sull'omicidio di Jana, tenta di vendicarsi di Don Lorenzo con un gesto estremo. Il giovane prova a colpirlo con un oggetto contundente, ma Angela interviene appena in tempo, riuscendo a fermarlo prima che la situazione degeneri.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La disperata corsa contro il tempo per salvare la piccola Raffaella, colpita da una febbre altissima viene ostacolata dal Barone de Valladares. Dietro il rifiuto dei medici della zona di visitare la neonata ci sarebbe proprio il nobile conservatore, che vuole vendicarsi di Catalina.

Nel frattempo, Toño rivela a Enora che Manuel ha rinunciato a volare per amore di Jana, una promessa mantenuta anche dopo la tragica morte della moglie. Enora organizza un piano: sabota la spedizione di un motore destinato al collaudatore Farré e affronta Manuel, spingendolo a rompere la promessa fatta ai genitori e tornare a volare per testare i motori in prima persona.

Curro e Angela

La Promessa anticipazioni 5 giugno

La scoperta che il Capitano de la Mata sia il mandante dell'omicidio di Jana fa perdere completamente il controllo al giovane Luján. Curro vuole solo vendetta e si convince che l'unica soluzione sia uccidere Don Lorenzo. Accecato dall'odio, il giovane coglie il momento opportuno per aggredire il patrigno alle spalle: è pronto a colpire il Capitano alla testa con un pesante vaso, un colpo che si rivelerebbe fatale.

Solo l'intervento tempestivo di Angela riesce a fermarlo un istante prima del tragico impatto. Sotto shock, la ragazza pretende spiegazioni e l'ex baronetto si trova costretto a rivelarle il motivo di quel gesto: Lorenzo è l'assassino di Jana. Angela si ritrova davanti a un bivio: deve decidere se aiutarlo nella sua crociata o fermarlo. La tensione e il pericolo ravvicinano i due in modo travolgente: tra Curro e Angela scatta un bacio appassionato, ma purtroppo qualcuno li vede nell'ombra! Chi ha scoperto la loro relazione clandestina?

La vita nei piani bassi è diventata un inferno. Santos, appena tornato alla tenuta dopo il sofferto reintegro, e Lope, rientrato dopo essersi allontanato per cercare il quaderno dalla copertina dorata, sono finiti sotto la severa lente di osservazione del nuovo maggiordomo Cristóbal. Il capo della servitù ha intuito che i due giovani nascondono qualcosa e non li perde d'occhio un solo istante, pronto a coglierli in fallo per licenziarli definitivamente.